海洋公園｜水上樂園9月正式開幕 The Club推會員尊享優先場 100積分+港幣$120就可以換到！

大家期待已久的海洋公園水上樂園，將於9月21日正式開幕！相信大家都非常期待標誌性遊樂設施─八彩天梯，除了在網上購票之外，The Club會員亦可以利用積分換取會員尊享優先場門票，率先玩八彩天梯！

The Club尊屬水上樂園優先體驗日將於2021年9月18日舉行。屆時The Club會員不但可玩盡水上樂園5大主題區域，更可在園內的所有餐廳、小食亭及禮品店享有折扣優惠。優先體驗日門票將分為日、夜兩種通行證，分別適合會員於日間與家人享受愉快家庭日或與一眾好友夜間狂歡，嬉戲暢遊及欣賞晚上的娛樂表演。

由2021年8月19日起，The Club會員可於Club Shopping以100 Club積分＋港幣120元兌換優先體驗日門票一張。首1,000名The Club會員成功兌換優先體驗日門票，更可於入園當日獲贈免費餐飲禮券乙張，每位The Club會員於每張訂單最多只可獲得餐飲禮券一張。水上樂園開幕後，會員亦可於Club Shopping兌換水上樂園門票，每位會員最多可兌換10張優先體驗日門票。門票數量有限，換完即止。