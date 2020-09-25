消費券將派發 H•COINS益會員 「消費券升級二重浪」幫你自動增值

政府將於8月1日正式發放第一期的2,000元電子消費券，恒基集團旗下的商場全新手機應用程式H•COINS，亦會於同日推出「消費券升級二重浪」，以進一步刺激消費，並為會員提供更精彩優惠。只需成功登記為H•COINS會員，並於恒基旗下七大商場憑消費券分期累積消費滿5,000或以上，便有機會賺取總值500元回贈，輕鬆為消費券金額增值。

無需額外登記 自動參加升級賞計劃

H•COINS會員由8月1日起至12月31日，使用支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK 四大電子支付平台，惠顧恒基地產旗下七大商場，包括新都城中心2期及3期、MOSTown 新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊商場，超過1,000間零售及餐飲商戶，再於H•COINS手機應用程式登記商戶機印發票及相關電子交易存根，除可以賺取H•COINS換取商場電子禮券及精選禮品之外，亦可即時自動參加「消費券升級二重浪」，獲得額外商場消費禮券。

累積商場消費 可獲贈額外電子券

H•COINS會員每次累積消費滿1,000元，便有機會獲30元餐飲及30元購物電子禮券各一張，領取禮券後，該次的消費餘額將不再被計算。合資格會員於推廣期內最多可獲取5次，合共300元的電子禮券「第一浪回贈」，禮券會由系統即時發送至會員手機H•COINS程式中「我的錢包」內。只要成功領取「第一浪回贈」全部5次共300元禮券，便有機會即時獲得額外「第二浪回贈」200元恒基商場電子優惠券，包括電子餐飲及電子購物券各100元，同樣會直接發送至合資格會員手機APP中我的錢包內，以供下次再到商場消費時使用。

會員憑H•COINS手機APP於恒基旗下七大商場消費，每消費1元可賺取1 COIN，並可憑指定COINS換領電子禮券或其他精選禮品。