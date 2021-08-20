澳門茶飲店捷報｜澳門人有福了！汝茶 x KORRES

買「仲夏希臘乳酪特飲」 贈 KORRES乳酪益菌體驗裝

汝茶——澳門超人氣原創健康蒟蒻茶

汝茶這家粉紅色小店，座落在澳門遊人最盛的大三巴、大炮台一帶，以「原創蒟蒻茶。餅專門店」自居。其創辦人有感於速飲文化使年輕人出現愈來愈多亞健康問題，一心創立健康手工茶飲品牌，全力自家研製以天然新鮮配方加入手工茶品及茶食，並以低糖為原則，汝茶的飲品，絕不會採用一般茶店為方便量產和節省成本而使用的果糖精及奶精，對所加入的糖類和奶類均嚴格挑選，例如使用自家煮冰糖以及營養價值高的馬六甲椰糖。除了蒟蒻茶之外，汝茶的芝味美人茶、山藥奶昔及滿杯奶茶系列等，都十分受歡迎。

今個夏天澳門人有福！汝茶 x KORRES呈獻希臘乳酪二重奏

汝茶正聯乘希臘第一科研天然護膚品牌KORRES推出期間限定「仲夏希臘乳酪特飲 Greek Summer」：將原粒葡萄榨成葡萄醬，內含葡萄籽，保留100%豐富營養及口感；配搭皇牌極低卡高纖蝶豆花蒟蒻、自家製藍莓乳酪擠花及正宗希臘乳酪。全天然食材，絕無任何食用色素或化學物質，並有強大的抗氧化和抗炎功效，身在澳門的朋友們，你今日飲咗未呀？



推廣期內：

凡於汝茶購買一杯「仲夏希臘乳酪特飲」，即可獲贈KORRES體驗裝一套（乳酪益菌潔面乳20ml + 乳酪益菌即效舒緩面膜20ml，價值$100） 凡於KORRES購買乳酪系列產品折後滿$200，登記*後，澳門客戶可獲汝茶仲夏希臘乳酪特飲 Greek Summer，以及KORRES體驗裝一套（價值$100）

*憑萬寧單據Whatsapp至852-66898916（https://wa.me/85266898916）登記

KORRES乳酪益菌潔面乳 原來真係大有來頭

KORRES是希臘No.1天然科研品牌，碧咸嫂、名模Gigi 都用，突破性把真正的食用希臘乳酪製成世界上第一活性乳酪益菌產品，乳酪益菌潔面乳，洗面同時補充活性益菌，建立益菌屏障，平衡皮膚微生態，綿滑益菌奶泡充分潔淨毛孔，皮膚潤滑不繃緊。

美國權威皮膚科醫生Dr. Whitney Bowe

暗瘡＝皮膚上有太多痤瘡桿菌

皮膚滿佈害菌 需要補充益菌 抵抗痘痘菌

醫學界已提出除了腸道要補充益生菌，皮膚都與腸道一樣，佈滿百多萬害菌、同時亦有益生菌抵抗，當害菌多於益生菌時，皮膚微循環就會失衡，害易出現皮膚問題，特別是現在皮膚因戴口罩而被焗住，口水、溫度會令細菌在皮膚滋生得更多，油脂分泌旺盛，便容易長痘痘，容易敏感。



暗瘡的學名為痤瘡，而痤瘡桿菌（Propionibacterium acnes）是常見引致暗瘡的皮膚細菌。 它們特別喜愛油脂。當油脂分泌過多時，便會誘發和加劇局部炎症，令皮膚表面產生膿腫，形成暗瘡，如果不妥善處理，很有可能會擴散。



Dr. Whitney Bowe在報告中提到益生菌是很好的解決方法，是皮膚天然的抗氧化劑，能為皮膚形成一層保護屏障，阻止有害的微生物，甚至能減低皮膚發炎的機會，更可以改善毛孔及細紋，最後亦可以促進Ceramide（一種天然存在於皮膚細胞）的形成，有助吸收水份，為皮膚保濕 。

98%男仕及女仕使用後：

3天內能控制長痘問題及面泛油光

90天內痘痘情況不復發

• 洗面同時補充活性益菌，抑制害菌侵害

• 益生菌的抗菌肽特性有助抑制皮膚炎症細菌，亦有助減低pH值，抑制病原體的生長

• 乳酸深入毛孔及底層，溫和潔淨毛孔去掉死皮

• 蛋白氨基酸填補角質鎖水力，乾爽不繃緊

• 86.4%天然，無起泡劑、防腐劑

• 有效減少頻密反覆出現的肌膚問題

• 適合所有皮膚包括濕敏、痘痘肌

• 適合任何男士女士

• 適合任何肌膚

• 一支用量約兩個月

建議零售價：$180/150ml 推廣價：$145

香港及澳門萬寧有售

KORRES乳酪益菌系列 澳門萬寧優惠券

優惠券下載：www.korres-asia.com/coupon

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