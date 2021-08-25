為開學做好準備！8款學生必買無印良品好物推薦 平價schedule book、溫書

九月即將迎來開學季，新學期便是新的開始，難得可以進行面授課堂，當然少不了購買相應的文儀用品。以下就為大家推薦8款學生必買的無印良品好物，有時間的話不妨趁開學前去選購，為新學期做好準備吧！

【每月行事曆】

如果想讓生活變得有條理，不但需要整理自己的日程，同時要為未來做好規劃，因此行事曆便變得尤其重要。而無印良品的每月行事曆就可以自行寫上日期，可以以開學作為開始規劃自己的生活。雖然最近可以在電話中記事，但若有一本行事曆在手，便可更方便地翻閱往後的日程，也可隨心設計自己的手帳。

價格：HK$10

【植林木紙線圈橫間筆記簿(B5)】

上課的時候當然少不了在筆記簿上記下課堂的重點，而無印良品的植林木紙線圈橫間筆記簿就使用植林木紙漿為原料，書寫的時候不用擔心墨水穿透紙張，筆記亦因此更整潔。如果不喜歡線圈筆記簿的話，無印良品亦有一般的筆記簿，更有5本裝的套裝，方便將學科分門別類地進行筆記。

價格：HK$12

【PP寬底文件套(A4)】

學校經常會派發多種工作紙、通告等，因此文件套便特別重要，方便收納、整理和保存紙張，而這款PP寬底文件套的容量就特別大，適合用來將當日的家課分開收納。若果想整理得更仔細，可以選擇PP多層文件夾，既有助辨識內存的資料，風琴式的分隔亦可以令分類更輕鬆。

價格：HK$8

【迷你六角水筆10色套裝】

如果要在課本上劃下重點，就需要使用螢光或水筆，而無印良品的迷你六角水筆10色套裝便是一套的10支不同顏色的水筆，分別有黃、橙、粉紅和綠色等，只需要帶一桶上學就可以擁有10種顏色，而且其設計亦方便作出標記，上課的時候便更得心應手。

價格：HK$25

【EVA拉鏈袋 - 中／大】

雖然香港的疫情暫時受到控制，學生們逐漸可以進行面授課堂，但仍然需要注意個人衛生，口罩便是日常生活中不可缺少的一環。市面上不少口罩都並非獨立包裝，因此在學校想更換口罩的話，便需要另外攜帶。無印良品的EVA拉鏈袋採用EVA素材，可循環再用，特別適合用來存放備用口罩，可以按口罩的尺寸選擇中或大的拉鏈袋。

價格：HK$12／15

【PE揭蓋式樽】

防疫的時候除了需要戴口罩外，勤洗手亦十分重要，但在學校並非無時無刻可以去洗手間，所以便需自備消毒潔手液，方便隨時隨地進行清潔。這款PE揭蓋式樽就採用柔軟的PE素材，可以輕易倒出樽內液體，而且備有12、18、30、50和100毫升的容量選擇，可按需要帶備相應容量的潔手液回校。

價格：HK$7-10

【軟墊袋連扣】

大學生都需要帶備電腦回校上課，但市面上不少電腦袋都比較厚實和佔空間，所以不少人都選擇直接「裸機」放在書包或手袋，卻導致電腦經常有碰撞的問題，這時便特別需要無印良品的軟墊袋。這款軟墊袋就以具緩衝性的軟墊製成，質地比較輕薄，既適合用來存放電子用品，也方便携帶，這樣便能減低電子用品在外出學習途中時所帶來的碰撞損傷。

價格：HK$110(A5)/128(A4)

【聚酯纖維撥水加工背囊】

學生需要帶大量書本回校上課，所以一個好的書包便特別重要，無印良品出品的背囊肩墊內外兩側的厚度經過調整，可以減輕肩部負擔，長時間使用亦能感到舒適。而背囊不但收納空間充足，同時內附可存放手提電腦的網袋，因此大學生亦適合使用。最重要的是其撥水質地，即使下雨亦不用擔心。

價格：HK$280