燈映秋夕—黃大仙設3.5米高巨型花燈 首度聯乘糕點界畢加索 推尊貴月餅禮盒

中秋佳節即將來臨，要感受人月兩團圓的熱鬧氣氛，就要和家人好友賞月吃月餅。今年黃大仙中心就以「燈映秋夕」為主題，由即日起至10月4日期間設置3.5米高巨型花燈互動裝置，為遊人打造夢幻的花燈世界；商場亦和「嗇色園黃大仙祠百周年紀慶花燈廟會」合作，於商場內及黃大仙祠四周設置十二生肖花燈及推出禮品換領活動，將祝福送給公眾。場內更推出與法國著名頂級糕點品牌Pierre Hermé Paris首度聯乘，黃大仙中心專屬的「Pierre Hermé Paris尊貴月餅禮盒」，為中秋佳節添上浪漫氣氛。



黃大仙中心場內設置了3.5米高的巨型花燈互動裝置，內有多個天燈及多角度的鏡子，而天燈亦會隨遊人動作變色，走入裝置猶如置身於奇幻仙境，絕對是必到打卡點。而鄰近的嗇色園黃大仙祠於大時大節一直吸引不少善信到來，是個充滿祝福的地方，適逢今年創壇一百周年，黃大仙中心和「嗇色園黃大仙祠百周年紀慶花燈廟會」活動攜手合作，於祠內及黃大仙中心設置十二生肖花燈。公眾不但可打卡拍照沾上中秋福氣，亦可於9月18日起至24日到黃大仙祠參加花燈廟會，集齊9個遊戲印章就可到黃大仙中心免費領換天燈小禮品一份，一同祝賀黃大仙祠創壇一百周年，亦可將熱鬧氣氛帶回家。

法式甜品控注意 糕點界畢加索帶來精品級蛋糕月餅

於中秋節這中式傳統節日，黃大仙中心決意帶來一點法式情懷，與法國著名頂級糕點品牌Pierre Hermé Paris首度聯乘，即日起推出黃大仙中心專屬「Pierre Hermé Paris尊貴月餅禮盒」，於場內以電子貨幣消費滿$6,000或以上即可免費換領一盒。禮盒內含四款精選蛋糕月餅，包裝更設計成精緻的鏤空燈籠，加上內設的燈光開關，為中秋佳節增添法式浪漫情調，中西融合為味蕾視覺帶來多重享受。同時，場內的中秋特色市集亦雲集近百款月餅，創新口味如紫薯香印月餅及冰皮芝士水蜜桃月餅等；榴槤控最愛的高純度貓山王榴槤冰皮月餅及D24榴槤冰皮月餅等，不論創新月餅定傳統月餅都可在市集中找到！