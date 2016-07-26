父親節禮物last call 10款電子產品、按摩器、香水護膚推介！

爸爸平日為家庭付出不少，經常早出晚歸，還有兩日就是父親節，如果你仍未揀到心水禮物，今次就為大家介紹多款電子產品、按摩器、護膚品以至香水，適合不同類型爸爸！

Philips 9000系列電鬚刨 $2,998

電鬚刨的賣點是貼面剃淨和舒適順滑，採用納米技術強化刀片，更鋒利持久；配合全導向輪廓感應科技及鬍鬚密度智能感應，360度緊貼面部不同輪廓，3刀頭靈活浮動，以打圈剃鬚方式緊貼皮膚，連下巴、喉核、腮骨等刁鑽位置亦能細緻捕捉，減少來回剃鬚動作造成的摩擦力。

現凡購買SP9820/12電鬚刨 ，即可獲贈Philips 2合1修鬚剪髮器(HC5630/15)，可以一次過修短鬍鬚、整理鬚型或髮鬢，輕鬆打理儀容。(價值$598)。

Philips 7000系列電鬚刨 $2,198

電鬚刨最具代表性的藍色刀頭外環是防敏微珠塗層，每平方毫米密佈達2000顆順滑微珠，有效減低電鬚刨與皮膚之間造成的摩擦，從而減少刺激皮膚造成敏感。鬚刨內置鬍鬚密度智能感應功能，每秒偵測鬍鬚密度125次，並根據鬍鬚密度，自動調節刀片的轉速，有效保持剃鬚效能的穩定性。

現凡購買S7788/59電鬚刨，即可獲贈S7000系列電鬚刨刀頭專用清潔劑(六盒裝) CC16/51(價值$300)，可深層清潔同時潤滑刀頭，潔淨效果相較於用清水沖洗高10倍。

Lourdes 3D Momi 按摩抱枕（網站優惠價 $1,319）

Lourdes 3D Momi按摩抱枕配備較大的按摩揉珠及轉動軌跡，令按摩範圍更大更深，更可上下左右細緻轉動，達致3D按摩感覺。

按此購買：https://bit.ly/2U6viLg

HYDRAGUN強力按摩槍

加入專利的SmoothDrive摩打，發出的聲音比家中雪櫃甚至筆記型電腦的風扇少，卻能保持每分鐘3,200下的強力脈衝，在力量和噪音之間取得平衡。備有6段振速選擇，以應付用家在輕度恢復，以至強烈鍛煉後緩解的不同程度需要，更重要是HYDRAGUN只有1.04kg，卻能提供長達6小時的超長續航能力。

按摩槍原價$2,399（另加$99DHL Express運費），由即日起至6月20日推出$400折扣優惠，輸入優惠碼FATHERSDAY400，即有$400折扣。