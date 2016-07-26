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父親節禮物last call 10款電子產品、按摩器、香水護膚推介！
40 分前
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父親節禮物last call 10款電子產品、按摩器、香水護膚推介！
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爸爸平日為家庭付出不少，經常早出晚歸，還有兩日就是父親節，如果你仍未揀到心水禮物，今次就為大家介紹多款電子產品、按摩器、護膚品以至香水，適合不同類型爸爸！

Philips 9000系列電鬚刨 $2,998

電鬚刨的賣點是貼面剃淨和舒適順滑，採用納米技術強化刀片，更鋒利持久；配合全導向輪廓感應科技及鬍鬚密度智能感應，360度緊貼面部不同輪廓，3刀頭靈活浮動，以打圈剃鬚方式緊貼皮膚，連下巴、喉核、腮骨等刁鑽位置亦能細緻捕捉，減少來回剃鬚動作造成的摩擦力。

現凡購買SP9820/12電鬚刨 ，即可獲贈Philips 2合1修鬚剪髮器(HC5630/15)，可以一次過修短鬍鬚、整理鬚型或髮鬢，輕鬆打理儀容。(價值$598)。

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相片來源：許廷鏗IG @hui_alfred

Philips 7000系列電鬚刨 $2,198

電鬚刨最具代表性的藍色刀頭外環是防敏微珠塗層，每平方毫米密佈達2000顆順滑微珠，有效減低電鬚刨與皮膚之間造成的摩擦，從而減少刺激皮膚造成敏感。鬚刨內置鬍鬚密度智能感應功能，每秒偵測鬍鬚密度125次，並根據鬍鬚密度，自動調節刀片的轉速，有效保持剃鬚效能的穩定性。

現凡購買S7788/59電鬚刨，即可獲贈S7000系列電鬚刨刀頭專用清潔劑(六盒裝) CC16/51(價值$300)，可深層清潔同時潤滑刀頭，潔淨效果相較於用清水沖洗高10倍。

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相片來源：柳應廷IG @jeremylaous

Lourdes 3D Momi 按摩抱枕（網站優惠價 $1,319）

Lourdes 3D Momi按摩抱枕配備較大的按摩揉珠及轉動軌跡，令按摩範圍更大更深，更可上下左右細緻轉動，達致3D按摩感覺。

按此購買：https://bit.ly/2U6viLg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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HYDRAGUN強力按摩槍

加入專利的SmoothDrive摩打，發出的聲音比家中雪櫃甚至筆記型電腦的風扇少，卻能保持每分鐘3,200下的強力脈衝，在力量和噪音之間取得平衡。備有6段振速選擇，以應付用家在輕度恢復，以至強烈鍛煉後緩解的不同程度需要，更重要是HYDRAGUN只有1.04kg，卻能提供長達6小時的超長續航能力。

按摩槍原價$2,399（另加$99DHL Express運費），由即日起至6月20日推出$400折扣優惠，輸入優惠碼FATHERSDAY400，即有$400折扣。

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BURBERRY Mr. Burberry Element $950/150ml、$790/100ml、$565/50ml 香水糅合現代活力與清新綠野氣息，由礦物橡木苔與龍涎香的強烈基調形成鮮明的對比，詮譯木質調淡香水的獨特之處。進入中調，辛辣中富新鮮氣息的杜松香，帶出綠杏仁誘人與感性的芬芳。凡購買100ml或150ml版本，更可在瓶身正面進行刻名，上限為3個英文字母，令禮物更見心思。
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CLEAN Classic Pure Soap EDP $640/60ml、$380/30ml 這款容易配搭的香水，散發著剛洗完澡皮膚的純淨香氣，薰衣草和麝香乾淨清爽感覺，清新潔淨的香氣帶來活力，喚起新的一天的開始。
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Victorinox Black Steel 淡香水 $620/100ml 辛辣的黑胡椒前調帶出落葉松的木香中調，並以煙熏松木基調作結。銀灰色瓶蓋與干邑色瓶身互相映襯，展示男士的堅毅力量。
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Kiehl’s 男士全效護膚套裝 $605 (原價$868) •男士全效潔面啫喱 250ml •男士全效爽膚水 250ml •男士全效保濕乳 75ml •男士全效磨砂霜 15ml •男士全效爽膚水 40ml •男士緊緻抗皺面霜 7ml •全效頭髮及身體潔淨啫喱 30ml •亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 14ml •男士手提袋
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L’OCCITANE 清爽馬鞭草身體護理套裝 $410 (價值$482) 適合爽朗型爸爸，散發清新草香，令人精神為之一振！ •馬鞭草沐浴啫喱 250ml •柑橘馬鞭草清柔洗髮水 250ml •馬鞭草消毒搓手液 65ml •馬鞭草潤手霜 10ml •時尚收納袋
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CLARINSMen 活力抗倦醒膚啫喱($480/50ml) 及 活力抗倦眼部啫喱 ($450/15ml) 清爽冰感的輕盈啫喱質感令肌膚無負擔，為肌膚重新注滿能量及水分，極速為肌膚充電，瞬間變得水潤而富活力神采。眼部啫喱更配以金屬3珠按摩頭，能促進吸收刺激循環，改善眼周浮腫問題，趕走倦眼，雙眼回復明亮有神。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/父親節禮物last-call-10款電子產品、按摩器、香水護膚推介！-272457
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