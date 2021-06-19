環保生活｜L’OCCITANE發起空瓶回收製兒童風褸 目標贈500件予保良局

L’OCCITANE由即日起至8月9日，發起10個空瓶回收挑戰。顧客可帶同已清洗乾淨、任何美容品牌的可循環再造空瓶，投放於全港任何L‘OCCITANE專門店的專設回收箱中，並參加#MEGA綠色計劃換取獎賞。

空瓶會由推動本地回收再造的社企V Cycle篩選、處理及再造，重生成有價值的物料如rPET再生塑膠，10個美容護膚便足夠製造一件rPET環保兒童風褸，品牌的目標是籌集得5,000個空瓶，送贈500件rPET環保兒童風褸予保良局。L’OCCITANE又會和V Cycle合作，為保良局屬下幼稚園暨幼兒園學生及住宿兒童舉辦環保工作坊，讓小朋友可以學習到環保減廢的知識，明白愛護地球的重要性。

活動希望將美容產品空瓶，變成有用資源，而非堆填區內的垃圾。例如34個洗髮水空瓶回收所得的再生塑料，便足以製作成一張野餐墊。由7月底至8月9日期間，於L‘OCCITANE官網購物淨額滿$2,000，便能免費獲贈L’OCCITANE x V Cycle限量版再生塑膠野餐墊及休閒布袋。數量有限，送完即止。