生粉必去｜Anson Kong@Mirror成NESCAFÉ代言人 期間限定咖啡體驗亭登陸旺角/荃灣

「生粉」們請注意！NESCAFÉ找來人氣組合Mirror的副隊長Anson Kong（AK）成為品牌代言人，推廣全新膠囊咖啡機及即溶咖啡。它們更於旺角The FOREST及荃灣D·PARK愉景新城設置期間限定咖啡體驗亭，大家除了可以與Anson Kong貨車打卡之外，更可享會場各種獨家優惠，包括以超荀限定優惠價購買咖啡機連膠囊套裝！

全新NESCAFÉ膠囊咖啡機

NESCAFÉ推出全新NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S膠囊咖啡機系列，首設創新Espresso Boost模式，能輕易沖製帶濃滑Crema的香醇咖啡，其11cm闊超迷你身形更可以輕易融入任何角落，一按即沖，讓您隨時隨地享受高質研磨咖啡！

Anson Kong@MIRROR代言 設限定咖啡體驗亭

今次它們更找來Mirror副隊長Anson Kong（AK）推言新產品，於即日起於旺角The FOREST及荃灣D·PARK愉景新城設置期間限定咖啡體驗亭。除了可以體驗咖啡機的全新Espresso Boost模式外，更可以享受會場各種獨家優惠，包括以優惠價購買咖啡機連膠囊套裝，買滿$499 NESCAFÉ® Dolce Gusto®膠囊或Starbucks® by NESCAFÉ® Dolce Gusto®咖啡膠囊，即可加$398換購全新Genio S Plus咖啡機一部或加$468換購Genio S Touch咖啡機一部。此外，只要於會場買滿4件、8件或10件NESCAFÉ® Dolce Gusto®或Starbucks® by NESCAFÉ® Dolce Gusto®咖啡膠囊，即加送額外最多3盒咖啡膠囊！

即場登記成為NESTLÉ® HK eShop會員，更會送您由歐洲進口，全新NESCAFÉ®醇滑牛奶咖啡飲料(少甜)或鹽香焦糖牛奶咖啡(少甜) 250毫升一罐！「生粉」及一眾咖啡控一定不能錯過！

【NESCAFÉ®期間限定咖啡體驗亭】

日期：2021年10月2-11日

地點：旺角THE FOREST地下露天廣場及一樓中庭（奶路臣街17號）

營業時間：11:00am - 8:00pm

日期：2021年10月15-21日

地點：荃灣D·PARK愉景新城地下及二樓 (青山公路荃灣段398號)

營業時間：11:00am - 8:00pm

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