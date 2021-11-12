神還原5大經典迪士尼故事場景 走進童夢世界迎接閃亮冬季

迪士尼經典故事陪伴著大家成長，多個家傳戶曉的動人故事鼓勵著各位努力勇敢追夢、凡事學會承擔及堅持不懈的信念。由2021年11月16日至2022年1月2日期間，奧海城將以迪士尼經典故事為主題，打造「Disney Classics Library」，特設5大經典迪士尼故事區，獅子王、小木偶、小飛俠、小飛象及小鹿斑比等大熱角色及一幕幕經典場景將會神還原大家眼前，更設有多項互動體驗及任務，有機會贏取限量版禮品。

AR互動體驗 完成任務即可贏取限量禮品

5大經典迪士尼故事區包括「獅子王森林大會」、「小飛象雜技團體驗」、「小飛俠尋找長不大的密碼」、「小木偶奇遇劇場」及「小鹿斑比叢林快拍」。為了讓大家更投入故事的精彩世界，奧海城是次特別引入AR技術，只要下載OC+手機應用程式，即可進行一系列AR互動遊戲，完成各故事中的任務則可贏取限量禮品；S+ REWARDS或Olympian Kids會員成功集齊不同角色，更可以點數或積分自選角色組合，製作出限量版角色筆記簿或木偶襟章。

消費即賞限量版迪士尼角色珍藏卡

在參與不同迪士尼主題活動的同時，更可參觀「迪士尼閃亮冬季——珍藏卡展示館」，展示出共80款限量版迪士尼角色珍藏卡，除了經典故事角色米奇老鼠及迪士尼公主外，更包括在彼思、Marvel及星球大戰電影出現的角色。由2021年11月16至12月27日，S+ REWARDS會員於奧海城以電子貨幣單一消費每滿港幣$200，成功登記點數後，即可隨機獲得1張迪士尼角色電子收藏卡。此外，會員亦可憑2點數換領1張該同款之迪士尼角色實體收藏卡。收藏卡一共有8個系列，於每個系列集齊愈多款式之收藏卡，便可換領愈多指定禮品，包括現金券、特別版實體收藏卡及迪士尼限量禮品等。

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