立秋｜立秋3大注意事項 養生湯水推介！

本周六(7日)就是立秋，為二十四節氣中的第13個節氣，表示著秋天來了，而季節交替下，身體濕氣重，亦會容易導致生病，以下為大家介紹3項立秋注意事項，一起保持身體健康！

小心早晚溫差大

季節交替期間仍然會有一段炎熱天氣，而日間暑熱未退，夜間涼風潛入，於是在泠熱交替之下，早晚溫差大容易造成寒氣入侵，引發感冒、肩頸疼痛等毛病。

大家可於出門時多帶一件外套，以免晚間溫度突然變低導致著涼，睡覺時亦可蓋棉被，注意保暖。

做運動驅除體內濕氣

想要排除體內濕氣，最簡單的方法是在陽光下運動，最簡單的方法是散步、行山或踩單車等，但建議避開中午烈日時間，適當的運動還能令晚上睡得更好。

另外，初秋亦適宜拔罐刮痧，而肌肉繃緊酸痛的人，可以去做拔火罐，清熱排濕，驅除體內積存的暑濕氣，還能消除疲勞，提升免疫力！

從飲食著手潤肺養生

飲食方面，立秋分初後階段，現時是立秋的初段，體內的濕氣仍在，應以利濕、清熱為主，不宜過分寒涼，並同時要配合健脾，建議可煲老黃瓜扁豆赤小豆豬骨湯解暑。

材料：老黃瓜一條 / 炒扁豆30克 / 赤小豆20克 / 紅腰豆30克 / 生熟薏苡仁30克 / 姬松茸15克 / 紅棗去核10克 / 豬尾骨400克

1. 將老黃瓜洗淨，開半去芯，切段

2. 豬尾骨汆水

3. 把其他材料洗淨

4. 全部材料連同適量水煮沸

5. 轉中小火煲2小時，加以調味即可