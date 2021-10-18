網購攻略｜DONKI登陸The Club Shopping 限時推4款福袋+買$500即享$100折扣

The Club宣佈與日本大型連鎖超市DON DON DONKI合作，由即日起b 會員可透過網購平台Club Shopping選購超過400款DON DON DONKI的人氣商品，包括各式各樣的日本直送糧油雜貨、個人護理、家居及寵物用品等。更有全新優惠，買$500即享$100折扣。

DONKI X The Club｜$400免運費+港九新界送貨+32個自取點

網站有不同類型的產品，包括日本零食飲料、酒類、糧油雜貨等，當然少不了各種個人護理用品及寵物用品。大家購買商品後，可於Club Shopping的32個自取點領取。此外，Club Shopping 更提供送遞服務至全港九新界十八區之指定地址，如訂單折扣後購物消費淨額滿港幣400元，可享免運費。

DONKI X The Club｜4款福袋以低至75折發售

The Club 更聯乘DON DON DONKI推出4款福袋，以低至75折價錢發售，可以一次過嘗試多款DON DON DONKI的人氣商品。4款福袋包括日式飲品零食($268)，有逾10款飲品零食；CHOYA梅酒($298)則有3款CHOYA梅酒；精選梅酒($268)同樣有3款精選梅酒，以及逾30款貓貓用品的福袋($488)。

此外，The Club會員在Club Shopping結帳時，可使用Club積分扣減價格。由即日起至2021年12月31日，更可享Club積分扣減優惠，5 Club積分就可扣減港幣1元，積分越多，減得越多。

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