置富Malls X 白爛貓87旅行團 玩轉世界名勝熱點

今個夏天，貓界Super Star「白爛貓」化身成「87旅行團」團長，率領一班好友登陸置富Malls旗下四大商場，大家可由即日至10月24日於馬鞍山廣場「87古城記」、+WOO 嘉湖「87法國站」、紅磡置富都會「87港澳台」，及沙田置富第一城「87夏威夷」，共四個不同特色的旅遊度假勝地參觀世界名勝古蹟旅遊景點，來場偽旅行一解「出國」之愁！

馬鞍山廣場——87古城記

快閃之旅第一站是馬鞍山廣場「87古城記」，在白爛貓團長的帶領之下，於神秘的沙漠古城中暢遊冒險。抵埗後率先與以古埃及人面獅身為靈感、逾4米高的獅身貓面像巨型充氣裝置拍照留念，白爛貓扮演人面獅身趴著的姿勢，看起來相當可愛又盞鬼！

接著，到偽世界文化遺產——金字塔探險，坐下來與化身為法老貓王的白爛貓合照，而另一主角麻糬同樣以古埃及造型現身，一同踏上充滿異國風情的飛氈「離地」之旅！

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

+WOO嘉湖——87 法國站

法國一向被視為時尚的發源地，是不少人心目中的旅遊不二之選，而第二站就是+WOO 嘉湖「87法國站」，在法國展開一場浪漫風情之旅。白爛貓團長首先帶大家登上巴黎最高的建築物貓菲爾鐵塔，置身在這個極具歷史價值的必到景點當中，一享悠閒時光。接下來的行程就是參觀充滿文藝氣息的羅浮宮，還能看到白爛貓四處出沒的身影！離開法國這個優雅都會之前，去到打卡勝地白爛凱旋門，乘坐單車拍下動人景致！

地點：天水圍+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，於港鐵天水圍站轉車）

置富都會——87港澳台

民以食為天，亞洲美食薈萃，一直吸引世界各地的遊人蜂擁而來。去到第三站置富都會「87港澳台」，為大家旅途上帶來短途美食購物之站！旅行除了拍下美照，當然還有品嚐美食！

在台北101、香港國際金融中心與澳門大三巴前與巨型地道美食合照，包括台灣特產珍珠奶茶、鳯梨酥；香港人氣最強蛋撻；澳門手信王杏仁餅，絕對是IGable打卡影相熱點！當中更有不少如「見字飲茶」、「自肥可恥，但很JENG」、「聽日開始減肥」等流行短語供大家打卡。

地點：紅磡置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C出口）

置富第一城——87夏威夷

椰林樹影、水清沙幼、藍天白雲的夏威夷是不少人嚮往的旅遊勝地。最後一站是置富第一城「87夏威夷」，在這趟暢遊夏威夷的旅途當中，趁著炎炎夏日和白爛貓一起享受徐徐海風，再與穿上泳褲的臭跩貓喝杯冰涼的西瓜Cocktail「 Chill一Chill」，還可與變身滑浪風帆選手的白爛貓一同大展身手！

地點：沙田置富第一城地下置富第一園（港鐵第一城站C出口）

置富Malls X白爛貓限定禮品換領

於置富Malls指定商場內任何2間不同商戶消費，累積滿$600或以上(每張機印消費單據不少於$500)，即可換領以淺藍色為主色調的白爛貓輕便摺傘連雨傘套，傘身佈滿白爛貓圖案，配合富卡通感的字句，十分可愛。

而消費滿$500或以上(每張機印消費單據不少於$400)，即可換領白爛貓多用途儲物籃，橙黃色籃身印滿白爛貓的嘜頭，折疊式的設計便於收納，防水材質堅固耐用，既可愛又實用。

夏日即抽即中倍倍賞 有機會贏走商戶購物券與家電產品

由即日起至8月底，置富Malls更推出即抽即中獎賞活動，每逢週末舉行「夏日即抽即中倍倍賞」。Fortune+會員凡於指定商場內以電子貨幣累積消費滿$200(最多2間不同商戶的消費單據)，即可參加夏日即抽即中倍倍賞1次，獎品包括Nintendo Switch遊戲主機、DYSON直立無葉風扇、Rasonic座檯式洗碗碟機，及商戶購物券等總值超過30萬元的豐富禮物！