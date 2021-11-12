聖誕好去處2021｜聖誕商場打卡位合集 Kakao Friends樂園/迪士尼公主/蠟筆小新

臨近聖誕，雖然香港人已經連續兩年不能出國慶祝，但有不少商場都推出聖誕打卡活動及市集，讓大家留在香港都可以感受到滿滿的聖誕氣氛。以下為大家盤點各大商場的打卡位，當中不乏人氣卡通人物，例如迪士尼、Kakao Friends、蠟筆小新等，今個聖誕一定不能錯過！

聖誕商場打卡｜life@KCC「Merry Gift-mas聖誕童話市集」

日本殿堂級插畫大師加藤真治(Shinzi Katoh)筆下的經典童話角色：小紅帽、大灰狼和黑白兔將跳岀童話繪本，登陸葵興life@KCC。一共暢遊7大暖心聖誕打卡場景，包括小紅帽聖誕小屋、鹿車、聖誕小村莊，更有加藤真治手繪作品集及期間限定童話小店，大家可以買到由加藤真治設計的生活用品，當作聖誕禮物一流！

日期：2021年11月16日至2022年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：life@KCC 3樓及life@KCC空中花園

聖誕商場打卡｜Yoho「冬日．森之仙境」

YOHO MALL中庭將化身「炫彩奇幻森林」，以光影技藝塑造了多個炫彩燈光裝置。更有6米高的「極光炫彩玻璃聖誕樹」、逾 4.5 米的「永恆聖誕花」及巨型互動裝置「願之光寶石」等。The Point by SHKP會員於場內以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領購物贈券享高達HK$1,600回贈！

日期：2021年11月13日至 2022年1月2日

時間：上午10時至下午10時

地點：YOHO MALL I及II中庭、YOHO Urban Farm

聖誕商場打卡｜MCP新都城中心「蠟筆小新 x Chocolate Rain冬瀛樂遊趣」

蠟筆小新fans請注意！適逢30週年，新都城中心特別打造《蠟筆小新 x Chocolate Rain冬瀛樂遊趣》主題裝置，更與Chocolate Rain聯乘，以全新萌爆造型驚喜現身。場內一共有6個打卡位，全部都以日本名勝為主題，包括富士山、札幌、別府、白川鄉。亦設有室內「冰雪樂園」遊樂區，H‧COINS會員可免費參加兼贏取限量禮品。

日期：2021年11月12日至2022年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心2 期及3期) L1天幕廣場

聖誕商場打卡｜荃新天地「Elsa女王冰雪夢幻王國」

今個聖誕節，荃新天地幻化成「冰雪夢幻王國 Snowy Wonderland」，設4米高的「小白許願樹」，許願樹上掛著過百隻極之可愛的雪人小白掛飾。走進「冰雪水晶庭園」，更可以與愛莎女王合照打卡！現場更設期間限定店，發售多款主題精品，部分更是獨家限量發售。於2021年11月16日至2022年1月2日在荃新天地設期間限定登記站，即場登記Disney+計劃可享尊享會場限定迪士尼精美禮品一份！

日期：2021年11月16日至2022年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：荃新天地1期及2期

聖誕商場打卡｜奧海城「Disney Classics Library」

由2021年11月16日至2022年1月2日期間，奧海城將以迪士尼經典故事為主題，打造「Disney Classics Library」，特設5大經典迪士尼故事區，獅子王、小木偶、小飛俠、小飛象及小鹿斑比等大熱角色，以及一幕幕經典場景將會神還原大家眼前，更設有多項互動體驗及任務，有機會贏取限量版禮品。

日期：2021年11月16日至2022年1月2日

時間：中午12時至晚上9時

地點：奧海城2期地下主題中庭

聖誕商場打卡｜屯門市廣場「迪士尼奇妙飄雪聖誕」

屯門市廣場於2021年11月11日至2022年1月2日期間攜手打造「奇妙飄雪聖誕」，有7.5米高、炫亮奪目的奇妙夢想城堡主題裝置，特設多個主題打卡位，及「冬日嘉年華」遊戲區，包括「幸運金幣」、「滾滾雪球」及「繽紛圈圈樂」，讓大家可以邊玩邊影！大家更可到期間限定店挑選聖誕主題精品，迪士尼迷萬勿錯過！

日期：2021年11月16日至2022年1月2日

時間：中午10時至晚上10時

地點：屯門市廣場1樓中央廣場

聖誕商場打卡｜迎海薈/逸峯廣場/翔龍灣廣場/港灣豪庭廣場「文遊藝術聖誕」

以交換聖誕禮物中最常見且受歡迎的「文具」作主題，將禪繞畫融入當中，為大家呈獻一場漫遊「聖誕文具」之旅。特意精選三款文具控必備的文具用品︰「筆」、「萬字夾」及「紙膠帶」為主題，迎海薈設立全港首個3米高的巨型手搖鉛筆刨立體裝置；翔龍灣廣場則有逾3.5米高的標籤機；港灣豪庭廣場打造趣味十足的放大版萬字夾打卡位！在商場消費滿指定金額，更可換領期間限定「文遊藝術聖誕禮品」。

日期：2021年11月13日至2022年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

聖誕商場打卡｜MOKO「miffy北歐冬雪藝術村」

旺角MOKO新世紀廣場請來荷蘭小白兔miffy，打造「miffy 北歐冬雪藝術村」，現場走北歐簡約清新的水彩格調，彌漫藝術感及冬日浪漫情調，其中更有3米高miffy在中庭。商場更聯乘潮流家品店HOMELESS，舉辦「MOKO聖誕別注miffy x HOMELESS 北歐冬日精品市集」，由12月4日至2022年1月2日，把充滿濃厚聖誕氣氛的北歐風格小鎮木屋商店帶到商場中庭，聯乘精品包括家品用具、公仔、裝飾品、口罩等。

日期：即日起至2022年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MOKO 新世紀廣場中庭、L1及L4樓層

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聖誕商場打卡｜東港城「TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園」

誰說玩具車是男生的專利？由2021年11月11日至2022年1月2日期間，將軍澳東港城「TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園」，有8大注目打卡位，其中Disney Motors Jewelry Way系列中的迪士尼公主主題水晶車首度華麗登場，當然少不了期間限定店，有全新的TOMICA會場限定車及最新卡通車輛，TOMICA及Disney迷一定不能錯過！

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聖誕商場打卡｜荷里活廣場「Kakao Friends互動遊戲天地」

Kakao Friends登陸荷里活廣場，更換上萌爆聖誕造型，舉辦「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」。全港首個加入Kakao Friends互動遊戲元素的玩樂園區，有多個機動遊戲讓大家大玩特玩，包括「Ryan飛越海盜船」、「Apeach彈彈咖啡杯」等。同場亦設有「Kakao Friends期間限定店」，售賣過百款人氣精品。

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