聖誕好去處2021｜Sanrio世一男團HAPIDANBUI登陸香港！ 4大海外出道應援打卡位 14/11 Dear Jane親身落場表演

Sanrio首隊人氣男團「HAPIDANBUI」強勢誕生，將於聖誕旋風抵港，挑戰世一地位！由11月13日至2022年1月2日，由XO、AP鴨、PC狗、Keorkerokeroppi、Tuxedo Sam及Hangyodon六大男神組成的HAPIDANBUI將現身「置富Malls · HAPIDANBUI 聖誕全民追星之旅」，其中Dear Jane更會到馬鞍山廣場進行表演，大家準備好追星未？

聖誕2021｜馬鞍山廣場「聖誕全民追星ON STAGE」

為慶祝HAPIDANBUI在海外正式出道，各成員以一身型格滿分的西裝look與粉絲見面，拉開海外舞台序幕！在11月14日，更會聯同Dear Jane送上精彩表演及大玩遊戲！

表演日期：11月14日下午2時

表演地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

聖誕2021｜天水圍+WOO嘉湖「MERRY MUSIC街頭音樂會」

第二站來到天水圍，為答謝樂迷支持，將會設立MERRY MUSIC音樂會與眾同樂，還與現場的粉絲們一齊jam歌。

聖誕2021｜紅磡置富都會「應援巴士HAPIDANBUI號」

當然少不了應援巴士，HAPIDANBUI將會驚喜出現應援巴士站，，近距離回饋粉絲六子已經擺好甫士，準備好跟粉絲瘋狂合照！

聖誕2021｜沙田置富第一城「HAPIFEST聖誕音樂車」

除此之外，「HAPIFEST聖誕音樂車」將會來到沙田，除了有超靚打卡位之外，HAPIDANBUI成員主持三個「互動光影音樂市集」！商場特別精心準備了兩款美貌與實用兼備的限定周邊－「HAPIDANBUI 尖叫養聲保溫杯」及「HAPIDANBUI 大休小摺凳」。Fortune+會員凡於置富Malls以下指定單一商場內任何2間不同商戶累積指定消費，或於Fortune Malls APP以會員積分即可換領！

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