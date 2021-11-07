聖誕打卡｜MOKO miffy北歐冬雪藝術村+LOG-ON姆明期間限定店

聖誕節就到，不少商場都換上充滿節日氣氛的裝飾布置，進一步推高節日氣氛！最近旺角新世紀廣場及銅鑼灣時代廣場，分別找來經典的miffy及姆明家族進駐，不單可以同心愛的卡通人物打卡，同場更有獨家精品，用來交換禮物都十分合適！

MOKO miffy 北歐冬雪藝術村

旺角MOKO新世紀廣場請來荷蘭小白兔miffy，打造「miffy 北歐冬雪藝術村」，現場走北歐簡約清新的水彩格調，彌漫藝術感及冬日浪漫情調，其中更有3米高miffy在中庭，更有Uncle Pilot就乘坐熱氣球現身，Melanie坐在火車站旁的長櫈等待與您合照。

聖誕別注miffy x HOMELESS 北歐冬日精品市集

miffy更會聯乘潮流家品店HOMELESS，舉辦「MOKO聖誕別注miffy x HOMELESS 北歐冬日精品市集」，由12月4日至2022年1月2日，把充滿濃厚聖誕氣氛的北歐風格小鎮木屋商店帶到商場中庭，聯乘精品包括家品用具、公仔、裝飾品、口罩等。

除了「miffy 北歐冬雪藝術村」，MOKO 3樓的戶外兒童遊樂場—「MOKO 動樂園！」將於11月19日以全新面貌開放。佔地近18,000尺的「MOKO 動樂園！」，當中包括近50米的全港最長攀爬牆、8米高的大型遊樂設施、多條山丘及山洞探索隧道及6組不同高度的滑梯，最高的一組滑梯更高達3.8米，讓小朋友瘋狂放電。

MOKO 新世紀廣場「miffy 北歐冬雪藝術村」詳情：

地點：MOKO 新世紀廣場中庭、L1及L4樓層

日期：即日至2022年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

「MOKO聖誕別注miffy x HOMELESS 北歐冬日精品市集」詳情：

地點：MOKO MTR樓層 中庭

日期：2021年12月4日至2022年1月2日

時間：上午11時至晚上9時

姆明期間限定店 Camping場景打卡+獨家精品

來自芬蘭的經典Moomin姆明家族，今年與好友小美、史力奇與大家歡度聖誕。LOG-ON與Moomin姆明家族由即日起至11月29日期間，在時代廣場地庫中庭開設「Moomin - The Spirit of Adventure」期間限定店，邀請大家暫時放下忙碌日常，享受Camping冒險樂趣。場內除了設有多個打卡位，限定店亦推出多款獨家限定主題商品，包括設計特別的姆明睡袋造型抱枕、露營燈、野餐墊、木製托盤等，買滿指定金額更可獲得獨家限定姆明禮物包裝花紙，作為個人收藏或用來送禮都極之適合！同場還有多個人氣卡通精選專區及大量聖誕應節商品，齊齊為佳節做準備。

3大全新營地打卡位 入手獨家精品

在期間限定店外可以跟姆明、歌妮、史力奇、小美等，於森林木屋前露營兼打卡，富有冒險精神的姆明，揹著大背包、帶同充足裝備站在北歐風的小屋門外向大家展示「The Spirit of Adventure」，分享對生活充滿冒險而樂觀的精神，亦提早向大家送上聖誕祝福。

「Moomin - The Spirit of Adventure」詳情

日期：即日起至2021年11月29日

營業時間：(星期日至四) 10:00am – 10:00pm

(星期五至六及公眾假期前夕) 10:00am – 11:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場地庫B1層