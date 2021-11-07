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聖誕打卡｜MOKO miffy北歐冬雪藝術村+LOG-ON姆明期間限定店
27 分前
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聖誕打卡｜MOKO miffy北歐冬雪藝術村+LOG-ON姆明期間限定店
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聖誕打卡｜MOKO miffy北歐冬雪藝術村+LOG-ON姆明期間限定店

聖誕節就到，不少商場都換上充滿節日氣氛的裝飾布置，進一步推高節日氣氛！最近旺角新世紀廣場及銅鑼灣時代廣場，分別找來經典的miffy及姆明家族進駐，不單可以同心愛的卡通人物打卡，同場更有獨家精品，用來交換禮物都十分合適！

MOKO miffy 北歐冬雪藝術村

旺角MOKO新世紀廣場請來荷蘭小白兔miffy，打造「miffy 北歐冬雪藝術村」，現場走北歐簡約清新的水彩格調，彌漫藝術感及冬日浪漫情調，其中更有3米高miffy在中庭，更有Uncle Pilot就乘坐熱氣球現身，Melanie坐在火車站旁的長櫈等待與您合照。

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miffy的好朋友Melanie亦越洋而至，和大家在火車站打卡拍照。
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勇於冒險的Uncle Pilot學習新的飛行駕駛技術，駕駛熱氣球遠道而來。
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調皮Boris與大家一齊堆砌雪人。
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巨形miffy坐椅旁有miffy與Melanie手牽手，同大家打卡。
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聖誕別注miffy x HOMELESS 北歐冬日精品市集

miffy更會聯乘潮流家品店HOMELESS，舉辦「MOKO聖誕別注miffy x HOMELESS 北歐冬日精品市集」，由12月4日至2022年1月2日，把充滿濃厚聖誕氣氛的北歐風格小鎮木屋商店帶到商場中庭，聯乘精品包括家品用具、公仔、裝飾品、口罩等。

除了「miffy 北歐冬雪藝術村」，MOKO 3樓的戶外兒童遊樂場—「MOKO 動樂園！」將於11月19日以全新面貌開放。佔地近18,000尺的「MOKO 動樂園！」，當中包括近50米的全港最長攀爬牆、8米高的大型遊樂設施、多條山丘及山洞探索隧道及6組不同高度的滑梯，最高的一組滑梯更高達3.8米，讓小朋友瘋狂放電。

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「MOKO聖誕別注miffy x HOMELESS 北歐冬日精品市集」將於12月4日開始。
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「MOKO 動樂園！」將於11月19日以全新面貌開放。

MOKO 新世紀廣場「miffy 北歐冬雪藝術村」詳情：

地點：MOKO 新世紀廣場中庭、L1及L4樓層

日期：即日至2022年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

「MOKO聖誕別注miffy x HOMELESS 北歐冬日精品市集」詳情：

地點：MOKO MTR樓層 中庭

日期：2021年12月4日至2022年1月2日

時間：上午11時至晚上9時

 

姆明期間限定店 Camping場景打卡+獨家精品

來自芬蘭的經典Moomin姆明家族，今年與好友小美、史力奇與大家歡度聖誕。LOG-ON與Moomin姆明家族由即日起至11月29日期間，在時代廣場地庫中庭開設「Moomin - The Spirit of Adventure」期間限定店，邀請大家暫時放下忙碌日常，享受Camping冒險樂趣。場內除了設有多個打卡位，限定店亦推出多款獨家限定主題商品，包括設計特別的姆明睡袋造型抱枕、露營燈、野餐墊、木製托盤等，買滿指定金額更可獲得獨家限定姆明禮物包裝花紙，作為個人收藏或用來送禮都極之適合！同場還有多個人氣卡通精選專區及大量聖誕應節商品，齊齊為佳節做準備。

3大全新營地打卡位 入手獨家精品

在期間限定店外可以跟姆明、歌妮、史力奇、小美等，於森林木屋前露營兼打卡，富有冒險精神的姆明，揹著大背包、帶同充足裝備站在北歐風的小屋門外向大家展示「The Spirit of Adventure」，分享對生活充滿冒險而樂觀的精神，亦提早向大家送上聖誕祝福。

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打卡位1. 加入姆明冒險行列 期間限定店以郊外小木屋為設計藍本，姆明站在門前整裝待發，急不及待等著和大家一起展開探索旅程，出發前記得與姆明合照做個紀念，準備結伴發掘有趣事物。
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打卡位2. 與史力奇、小美及歌妮細味野外風味 野炊是戶外露營一個重要的環節，熱情的史力奇正在烹調美味的食物，大家可以先在旁邊與小美及歌妮一起等候開餐，感受一下姆明谷之美。
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打卡位3. 跟姆明體驗森林露營 經過緊湊的歷險行程，跟姆明在森林中打開帳篷、鋪好地墊，體驗森林露營的感覺，充好電再探險。
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史力奇便攜式速開帳篷 $450 能夠快速打開，備有手抽收納袋，用完後只要摺疊好便可收到袋中，方便攜帶。帳篷可供2-3人用，是到沙灘玩、野餐、露營等戶外活動時的好伙伴。
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小美野餐墊 $250 野餐墊可謂露營或郊遊的基本配備，採用防水物料的野餐墊就更加是必備。摺疊收納後體積不大，不會太佔空間。
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歷奇夜景/姆明圖案 拼圖連木框 $550 拼圖是特別的姆明die-cut設計，備有歷奇夜景和姆明圖案兩款，隨拼圖附有姆明外型木框，木框已安裝好上牆扣，方便掛起裝飾，隨時觀賞。
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姆明燈箱擺設 (USB充電款) $280 以多層紙稿拼砌出多層次的姆明故事場景，燈箱使用暖白的柔和燈光，置於家中居家作擺設，增添溫馨療癒氣氛。
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姆明歷奇造型毛毯 $380 是次主題姆明歷奇造型的軟毛毯，具多用途，不但可作為沙發毯、還可掛牆裝飾等等。
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姆明沐浴禮品套裝 (薰衣草香/玫瑰香/葡萄柚香) 各$78
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姆明Little My浴鹽套裝(罐) $108
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凡於期間限定店購買產品滿$300或以上(憑單一發票)，即可獲得限定禮物包裝花紙乙張，一共4款，先到先得，送完即止。
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「Moomin - The Spirit of Adventure」詳情

日期：即日起至2021年11月29日

營業時間：(星期日至四) 10:00am – 10:00pm

(星期五至六及公眾假期前夕) 10:00am – 11:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場地庫B1層

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/聖誕打卡｜moko-miffy北歐冬雪藝術村log-on姆明期間限定店-292067
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