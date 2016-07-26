萬聖節｜今年萬聖節扮乜好？！盤點6款韓網民熱推萬聖節造型打扮 魷魚遊戲、鬼滅之刃

不少人都喜歡趁着萬聖節的時候打扮成獨特搞怪的造型，與親朋好友歡度節日。以下就為大家盤點6款韓網民熱推的萬聖節造型打扮，有興趣的話不妨與朋友一起組隊，在萬聖節留下回憶吧！

萬聖節造型｜《魷魚遊戲》相關造型

說到今年討論熱度最高的影視作品便不得不提《魷魚遊戲》，而《魷魚遊戲》中的角色更是搖身一變成大家的萬聖節造型首選！在最近一些韓國的萬聖節活動中，《魷魚遊戲》參賽者們的綠色運動套裝、工作人員的面具造型、負責槍擊的黃裙女孩等都變成了韓國市民的萬聖節造型，甚至有人穿上西裝拿着畫片裝作孔劉，可見《魷魚遊戲》的火熱程度，相信今年萬聖節最多人打扮的一定是《魷魚遊戲》！有興趣的話更可與朋友組成參賽者團隊及工作人員團隊，一起走在街頭的話特別有震撼感！

萬聖節造型｜毒魔

《毒魔2》在今年上映，其討論熱度在韓國亦不俗，而毒魔的滿口尖牙充滿恐怖感，特別適合在萬聖節中打扮，所以亦有人故意穿上毒魔的服飾作為萬聖節的造型。除了毒魔外，在《毒魔2》中出現的蜘蛛俠也有不少人裝扮，大家不妨和朋友分別飾演一角，同場出現屬不錯的萬聖節裝扮。

萬聖節造型｜鬼滅之刃

不少人都喜歡在萬聖節打扮成日本動漫角色造型，而說到近年最流行的日本動漫，便不得不提在全世界都特別有名的《鬼滅之刃》，當中的角色如炭治郎、襧豆子、善逸等都適合與家人朋友一起裝扮。而除了《鬼滅之刃》，近年另外一套較流行的日本動漫便是《咒術迴戰》，相信亦有不少人會打扮成動畫裏的角色。如果喜歡鬼滅的話，可以與朋友一起組隊，在萬聖節留下紀念吧！

萬聖節造型｜搞怪食物

除了恐怖的妝容和影視作品中的角色外，韓國近年非常流行打扮成各種食物，甚至會因應自己國家的文化，打扮成韓國獨有的食物，例如炒年糕、韓式公仔麵、熱狗等。而搞怪食物中亦有適合一家人的裝扮，可以一起打扮成熱狗套餐、快餐店食品等，聚在一起特別有家庭感！而這些裝扮一般只需購買相應的服飾即可，不用特別的化妝就可以營造出萬聖節的感覺，因此不妨與家人朋友一起打扮吧！

萬聖節造型｜Marvel角色

每年萬聖節，總不乏Marvel角色的打扮，而香港和韓國一樣，都有不少Marvel粉絲，因此相信今年亦不例外，Marvel角色亦會成為萬聖節的熱門打扮之一！除了美國隊長、Iron Man、蜘蛛俠等熱門角色外，今年播出的《尚氣》亦有可能成為萬聖節的打扮，Marvel粉絲們不妨趁着一年一度的萬聖節，打扮成自己喜歡的角色，甚至可以和朋友組成《復仇者聯盟》，歡度萬聖節的同時，也可以留下不少珍貴的回憶。

萬聖節造型｜無臉男

萬聖節的時候不但大人需要打扮，小朋友亦可以裝扮成不同的搞怪造型，而韓國就特別流行將小朋友化身成《千與千尋》中的無臉男！由於裝扮成無臉男的材料只有黑色T恤和黑色貼紙，只需簡單將貼紙貼在臉上便可營造出無臉男的感覺，十分可愛！如果想趁萬聖節的時候幫小朋友簡單打扮，無臉男便是一個不錯的選擇。

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