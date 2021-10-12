萬聖節｜海洋公園哈囉喂正式回歸！6大必玩主題活動率先睇 老大街尋兇、屍襲逃亡

海洋公園「哈囉喂全園祭」正式回歸！今年一改傳統室內鬼屋的設計，變成戶外互動式的驚嚇體驗，隨時隨地都有嘩鬼出沒。記者率先到場試玩，以下為大家介紹6大必玩主題活動，驚嚇度十足！

適逢哈囉喂20週年，今年分開4個不同主題，包括「南神莊園」、「20週年追魂館」、「老大街尋兇」及「互動刺激體驗」。

海洋公園哈囉喂｜南神莊園

大家一入場可以先到「南神莊園」，於海濱樂園廣場設多個巨型南瓜裝置，亦有南瓜兵團與大家一起打卡影相！其中必影5米高的超巨型「南神」。它更會不定時發出恐怖聲音嚇人！

海洋公園哈囉喂｜20週年追魂館

海洋公園哈囉喂已有多年歷史，今年更是20週年。因此海洋公園特地設置「20週年追魂館」，展出多套歷年經典嘩鬼服飾。場館主要分成4個不同區域，包括中國、西方、日本及墨西哥的恐怖人物，例如紙紮公仔、齒黑女、科學怪人等。當然少不了日本鳥居、中國鬼王地府及墨西哥亡靈節的打卡位！

海洋公園哈囉喂｜老大街尋兇

來到充滿香港特色的老大街，大家化身成為偵探，破解一宗於六十年代的神秘血案。途中需要訪問老大街不同街坊，找出真正兇手。

海洋公園哈囉喂｜屍襲逃亡

今年萬聖節新增3個不同互動刺激體驗，其中一個就是「屍襲逃亡」。以喪屍為主題，首先在身上綁好布帶，玩家需要獨身一人進入廢墟尋找血清，同時需保護身上的布帶不被喪屍搶走，最終搶得血清為勝利。

海洋公園哈囉喂｜陰濕奪寶

來到「陰濕奪寶」，玩家會先獲取一份地圖，大家需要在任務途中在地圖蓋印，再登上橡皮艇，途中要小心躲避食人族的水槍攻擊，更加會濕身！

海洋公園哈囉喂｜鬼上身事件簿

大家需要與探靈師傅及猛鬼旅行團一起探靈，途中更有嘩鬼出現嚇人！

海洋公園哈囉喂｜哈囉喂大匯演

當然少不了「哈囉喂大匯演」，海洋公園每天都設有3個大匯演，如舞命招魂台、黑暗幻影、屍人大婚。想與嘩鬼們互動一定不能錯過！

海洋公園「哈囉喂全園祭」

活動日期：10月14至17日、22至24日、29至31日

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