蝸居必備 | 2021最新精選 小家庭必備家電

希望蝸居「麻雀雖小， 五臟俱全」，就要注意家電的產品設計，務求能盡用每一寸空間！惠而浦的「820 Pure Care 高效潔淨系列」前置式洗衣機，機身僅820mm高，無須飛頂就能完美隱身於廚櫃底，釋放廚房檯面空間；搭配自推出以來一直深受用家歡迎的「4S蒸焗爐系列」，當中特別為小家庭設計的25公升4S mini蒸焗爐，體積雖小，但容量夠大，蒸焗炆燉烤一機過，從此在家能隨時創製百變原味佳餚。

820 Pure Care 高效潔淨系列

革命性將高度預設為820mm，適合安裝於絕大部分廚櫃下，融入不同家居設計，無須飛頂及額外放置鋅鐵頂板，減少機身與廚櫃之間的空隙及免卻頂板氧化問題。

機身用料同樣為你著想。突破性將抗菌防霉物料滲透於洗衣機膠圈及洗衣劑格物料，99.9%*抑制細菌及霉菌滋生，更避免了傳統外塗層因洗滌而流失及磨損的問題！

此系列應用惠而浦特有「PureCare+ 高效去漬+」技術 ，於2小時內以40rpm的轉速確保洗衣劑可完全均勻滲透衣物纖維。經國際權威機構認證，洗衣機可直接於主洗過程當中高效潔淨超過30種日常頑固污漬，包括 : 醬油、茄汁、原子筆、唇膏、中藥等等。洗衣過程預設3次過水，能提高去漬效能及徹底去除殘留洗衣劑，亦減低對皮膚敏感一族的影響。一扭即洗，節省額外預洗/手洗污漬時間。

4S蒸焗爐系列

「4S蒸焗爐系列」以其獨特的4S設計：Space, Steam, Separate, Special，配合特大爐腔及1.1公升水箱，一直吸引不少用家選購。

當中的4S mini蒸焗爐容量為25公升，體積雖細、但爐腔夠大，即使26厘米闊的湯煲都能輕鬆放入，燉湯炆餸無難度！內置1.1公升特大容量水箱，無需加水即可100°C連續蒸煮達3小時，過程中毋須加水，亦毋須看顧爐火，隨時分身處理其他工作。無間斷蒸氣烹調讓菜餚更濃郁入味，同時保留食材原汁原味。

烘焗時可獨立調控上下火，更有全功能蒸焗功能，蒸焗烹調在烤焗過程中加入強力蒸氣，有效鎖住食物肉汁，輕鬆做出外脆內軟的效果，讓你在家也能媲美大師級蒸焗烹調效果，帶來驚喜體驗。