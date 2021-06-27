諗好點用消費券未？ ELEMENTS「盛夏消費賞」 消費$2,000送$2,000獎賞

政府推行的「$5,000電子消費券計劃」將於下月4日起接受登記，ELEMENTS圓方率先於今日推出「盛夏消費賞」，推廣期內，顧客於場內以電子消費滿港幣$2,000，即可享總值港幣$2,000獎賞，另憑指定消費，更可享港幣$8,000獎賞。現金券適用於場內逾百間商戶，包括新進駐ELEMENTS圓方的精品香水專門店Parfumerie Trésor香氣寶庫，還有Alexander McQueen、BOTTEGA VENETA、Chloé、Giorgio Armani、Salvatore Ferragamo、Saint Laurent、DAMIANI、De Beers及dunhill等。

由即日起至8月15日，顧客於ELEMENTS圓方以電子貨幣即日單一消費滿港幣$2,000，即可享總值港幣$2,000獎賞，包括港幣$1,000 ELEMENTS圓方餐飲現金券及港幣$1,000商戶禮券；另消費滿港幣$28,000，亦可享總值港幣$8,000獎賞，包括合共港幣$2,200 ELEMENTS圓方指定類別現金券及港幣$5,800商戶禮券。此外，於Brooks Brothers消費滿港幣$3,000，即可享港幣$300折扣優惠。

另外，PREMIERE CINEMAS由即日起都有優惠，凡購買「週日親子電影場」小童戲票一張，即可免費獲贈成人戲票一張。PREMIERE CINEMAS現正舉行「anifest動画藝術祭」2021，家長可帶同小朋友一同欣賞一系列出色動畫，包括獲提名日本電影學院獎最佳動畫的《猶瑟與虎魚們》、法國頂尖動畫團隊製作的《威利—異星大冒險》，以及勇奪金馬獎最佳動畫長片的經典動畫《小倩》。

ELEMENTS圓方「盛夏消費賞」

推廣日期：即日至8月15日

禮品換領處：火區1樓 (TUDOR 店側，開放時間為上午10時至晚上10時)

金區2樓 (FRANCK MULLER 店側，開放時間為正午12時至晚上8時)