Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
譚仔女團｜譚仔姐姐都搞女團？ 嚴選6位組「譚仔女聲合唱團」闖樂壇 聯乘香港藝術中心推相展
59 分前
#Hashtags
譚仔譚仔姐姐譚仔女團譚仔女聲合唱團女團相展藝術展覽慈善義賣譚仔遮遮譚仔雲南米線
譚仔女團｜譚仔姐姐都搞女團？ 嚴選6位組「譚仔女聲合唱團」闖樂壇 聯乘香港藝術中心推相展
news-images
譚仔女團｜譚仔姐姐都搞女團？ 嚴選6位組「譚仔女聲合唱團」闖樂壇 聯乘香港藝術中心推相展

近期熱話一定非《全民造星4》莫屬！除了ViuTV要組女團之外，譚仔也趕上女團熱潮！找來6位譚仔姐姐組成「譚仔女聲合唱團」，以新女團身份推出新歌十！除此之外，更會舉辦慈善義賣以及藝術展覽，更有6把全新「譚仔遮遮」供慈善義賣！

譚仔女團｜「譚仔女聲合唱團」深水埗成軍 下周推新歌

為慶祝譚仔25年，譚仔特別以「深水埗」為引子，並以「廿五載情如初見」為主題。在1,300個店員中，挑選了6位「譚仔姐姐」組成期間限定「譚仔女聲合唱團」。下周更有新歌面世，進軍樂壇！

news-images
在1,300個店員中，挑選了6位「譚仔姐姐」組女團！
 news-images
下周更有新歌面世，大家記住留意！

譚仔女團｜6款全新「譚仔遮遮」 $60就換到

譚仔聯同香港藝術中心及6個本地插畫師，包括羅浩光Bo Law、包川田Tweaty Bao、奶茶通俗學崔氏兄弟、謝曬皮、賤人新世紀及Plastic Thing，推出6款「譚仔遮遮」。由11月11 日至16日於指定日期及指定譚仔門店供市民換購，全日惠顧任何堂食或外賣自取，均可以HK$60換購「譚仔遮遮」極輕量縮骨遮乙把，每張帳單只限換購一把譚仔遮遮。數量有限，換完即止。所得收益不扣除成本全數分別撥捐香港藝術中心及協康會。

news-images
6款全新「譚仔遮遮」，$60就換到！

譚仔女團｜《譚仔．姐．遮》相展登陸香港藝術中心

「譚仔女聲合唱團」除了推出新歌外，還會成為《譚仔．姐・遮》攝影展的女主角，穿上最新制服，拎起6把「譚仔遮遮」，在深水埗「六大美線圖」的小社區，以模特兒身份留倩影。是次相展由揚威國際的香港攝影師千紅(李維燊) 操刀，在深水埗取材，重拾人情味。攝影展將於11月11日至30日，在香港藝術中心四樓舉行，免費入場。

《譚仔．姐．遮》攝影展
日期：2021年11月11日至30日
時間：上午8時至晚上10時
地點：香港藝術中心四樓大堂

news-images
攝影展在香港藝術中心四樓舉行，免費入場。
 news-images
「譚仔女聲合唱團」為化身相展的女主角！
 news-images
拿著「譚仔遮遮」拍照，留下倩影！

相關新聞：譚仔姐姐｜譚仔搞制服比賽 Shirley騷美腿 Hillary宮廷look現身
譚仔國際上市｜譚仔同譚仔三哥到底有乜分別？ 一文睇清4大分別

譚仔女團｜譚仔姐姐都搞女團？ 嚴選6位組「譚仔女聲合唱團」闖樂壇 聯乘香港藝術中心推相展

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/譚仔女團｜譚仔姐姐都搞女團？-嚴選6位組「譚仔女聲合唱團」闖樂壇-聯乘香港藝術中心推相展-291409
#Hashtags
譚仔譚仔姐姐譚仔女團譚仔女聲合唱團女團相展藝術展覽慈善義賣譚仔遮遮譚仔雲南米線

崇光感謝祭｜SOGO Thankful Week 化妝品護膚香水優惠 (持續更新)

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
崇光感謝祭｜SOGO Thankful Week 化妝品護膚香水優惠 (持續更新)
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多