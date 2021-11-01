譚仔女團｜譚仔姐姐都搞女團？ 嚴選6位組「譚仔女聲合唱團」闖樂壇 聯乘香港藝術中心推相展

近期熱話一定非《全民造星4》莫屬！除了ViuTV要組女團之外，譚仔也趕上女團熱潮！找來6位譚仔姐姐組成「譚仔女聲合唱團」，以新女團身份推出新歌十！除此之外，更會舉辦慈善義賣以及藝術展覽，更有6把全新「譚仔遮遮」供慈善義賣！

譚仔女團｜「譚仔女聲合唱團」深水埗成軍 下周推新歌

為慶祝譚仔25年，譚仔特別以「深水埗」為引子，並以「廿五載情如初見」為主題。在1,300個店員中，挑選了6位「譚仔姐姐」組成期間限定「譚仔女聲合唱團」。下周更有新歌面世，進軍樂壇！

譚仔女團｜6款全新「譚仔遮遮」 $60就換到

譚仔聯同香港藝術中心及6個本地插畫師，包括羅浩光Bo Law、包川田Tweaty Bao、奶茶通俗學崔氏兄弟、謝曬皮、賤人新世紀及Plastic Thing，推出6款「譚仔遮遮」。由11月11 日至16日於指定日期及指定譚仔門店供市民換購，全日惠顧任何堂食或外賣自取，均可以HK$60換購「譚仔遮遮」極輕量縮骨遮乙把，每張帳單只限換購一把譚仔遮遮。數量有限，換完即止。所得收益不扣除成本全數分別撥捐香港藝術中心及協康會。

譚仔女團｜《譚仔．姐．遮》相展登陸香港藝術中心

「譚仔女聲合唱團」除了推出新歌外，還會成為《譚仔．姐・遮》攝影展的女主角，穿上最新制服，拎起6把「譚仔遮遮」，在深水埗「六大美線圖」的小社區，以模特兒身份留倩影。是次相展由揚威國際的香港攝影師千紅(李維燊) 操刀，在深水埗取材，重拾人情味。攝影展將於11月11日至30日，在香港藝術中心四樓舉行，免費入場。

《譚仔．姐．遮》攝影展

日期：2021年11月11日至30日

時間：上午8時至晚上10時

地點：香港藝術中心四樓大堂

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