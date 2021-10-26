譚仔姐姐｜譚仔搞制服比賽 Shirley騷美腿 Hillary宮廷look現身

「譚仔姐姐」近年人氣急升，譚仔雲南米線(譚仔)請來逾30位於香港知專設計學院(HKDI)的學生，為譚仔姐姐設計25年後(2046年)的制服，更請來名模馬詩慧，帶領Jessica C.、沈殷怡(Shirley)、劉沛蘅(Hillary)、媚姨與及多位真正的譚仔姐姐演繹新衫，唔知大家又想唔想睇到譚仔姐姐喺店內著起呢啲衫呢？

今次參加比賽的學生，主修時裝及形象設計及傳意設計學系，他們設計多套制服，包括將生菜、芽菜融入港式的霓虹燈，並在旗袍印上「譚仔話」，更加入公主元素，搞笑得來也絕對不馬虎。

勝出學生將設計譚仔新制服

經專業評審商議後，在「譚仔姐姐2046未來制服」中的勝出學生，將會為譚仔設計2021年全新制服，並獲得獎學金，以繼續修讀與藝術創作有關的課程，部分表現優異的學生亦會獲得廣告公司的實習機會。