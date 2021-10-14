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Lifestyle
走入新界｜LINE FRIENDS POP-UP STORE進駐屯門 推本地精釀手工啤
29 分前
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走入新界｜LINE FRIENDS POP-UP STORE進駐屯門 推本地精釀手工啤

繼於銅鑼灣希慎廣場及觀塘apm後，LINE FRIENDS POP-UP STORE將於本周六(23日)正式進駐新界，在屯門市廣場開設第三間POP-UP STORE，新店加入本地元素的打卡點，還有跨界合作的BROWN & FRIENDS及BT21熱賣周邊商品，更有「BROWN & FRIENDS 十週年紀念版本地精釀手工啤酒」。

推出十週年本地精釀手工啤酒

為慶祝新店開幕及BROWN & FRIENDS 十週年的紀念版商品即將推出，LINE FRIENDS POP-UP STORE將一次過推出3款，由全本地班底精釀啤酒廠100%在港釀製、且限量發售的「BROWN &FRIENDS 十週年紀念版本地精釀手工啤酒」，包括白蘭口味、葡萄柚口味及經典口味。

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LINE FRIENDS POP-UP STORE將於本周六(23日)正式進駐屯門市廣場。
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白蘭口味由精釀出來最純粹的啤酒加入最新鮮的白蘭花而製成，帶有淡淡花香，與CONY、SALLY、CHOCO 和JESSICA帶出的清新優雅感。$49
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葡萄柚搭配用上甜美純麥，帶新鮮西柚活力。$49
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11位BROWN & FRIENDS 朋友仔更難得地合體，一同以華麗禮服造型登上「BROWN & FRIENDS 十週年紀念版本地精釀手工啤酒經典口味」的酒樽label，配合經典啤酒花釀製，適合一班朋友一齊歡聚暢飲。$49

本地元素襟章強勢回歸

香港限定PIN COLLECTION亦隨著新店開幕強勢回歸，一次過推出兩個主題設計系列，其中一個系列配合新店設計概念，以「BROWN & FRIENDS IN HONG KONG」為設計主題，推出一共4 款加入本地元素的主題襟章；另外一個系列以「MAKE EVERYDAY EARTH DAY」為設計主題，推出一共5款加入GO GREEN訊息元素的襟章。

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LINE FRIENDS POP-UP STORE@ TMTPLAZA 限定款 $19
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LINE FRIENDS POP-UP STORE@ TMTPLAZA 限定款 $19
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LINE FRIENDS POP-UP STORE@ Hysan Place 限定款 $19
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LINE FRIENDS POP-UP STORE@ apm 限定款 $19
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「MAKE EVERYDAY EARTH DAY」主題襟章 $19（共5款）
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「MAKE EVERYDAY EARTH DAY」主題環保袋 $129
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𝗠𝗮𝗸𝗲 𝗘𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗗𝗮𝘆 𝗘𝗮𝗿𝘁𝗵 𝗗𝗮𝘆 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 #Azure 500ml $249
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𝗠𝗮𝗸𝗲 𝗘𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗗𝗮𝘆 𝗘𝗮𝗿𝘁𝗵 𝗗𝗮𝘆 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 #Cream 500ml $249

一系列「BROWN & FRIENDS IN HONG KONG」主題設計商品將於開幕日（10月23日）至10月31日於LINE FRIENDS POP-UP STORE @ TMTPLAZA率先發售，包括主題保溫袋及圍裙。

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硅藻土地墊 $99 多用途保溫袋 $79 圍裙 $99

LINE FRIENDS POP-UP STORE @ TMTPLAZA

地址：屯門市廣場（一期）2樓2197A及2208號舖

開幕日期：2021年10月23日（早上11時起正式對外開放）

營運時間：11:00至21:00

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/走入新界｜line-friends-pop-up-store進駐屯門-推本地精釀手工啤-289629
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