走入新界｜LINE FRIENDS POP-UP STORE進駐屯門 推本地精釀手工啤

繼於銅鑼灣希慎廣場及觀塘apm後，LINE FRIENDS POP-UP STORE將於本周六(23日)正式進駐新界，在屯門市廣場開設第三間POP-UP STORE，新店加入本地元素的打卡點，還有跨界合作的BROWN & FRIENDS及BT21熱賣周邊商品，更有「BROWN & FRIENDS 十週年紀念版本地精釀手工啤酒」。

推出十週年本地精釀手工啤酒

為慶祝新店開幕及BROWN & FRIENDS 十週年的紀念版商品即將推出，LINE FRIENDS POP-UP STORE將一次過推出3款，由全本地班底精釀啤酒廠100%在港釀製、且限量發售的「BROWN &FRIENDS 十週年紀念版本地精釀手工啤酒」，包括白蘭口味、葡萄柚口味及經典口味。

本地元素襟章強勢回歸

香港限定PIN COLLECTION亦隨著新店開幕強勢回歸，一次過推出兩個主題設計系列，其中一個系列配合新店設計概念，以「BROWN & FRIENDS IN HONG KONG」為設計主題，推出一共4 款加入本地元素的主題襟章；另外一個系列以「MAKE EVERYDAY EARTH DAY」為設計主題，推出一共5款加入GO GREEN訊息元素的襟章。

一系列「BROWN & FRIENDS IN HONG KONG」主題設計商品將於開幕日（10月23日）至10月31日於LINE FRIENDS POP-UP STORE @ TMTPLAZA率先發售，包括主題保溫袋及圍裙。

LINE FRIENDS POP-UP STORE @ TMTPLAZA

地址：屯門市廣場（一期）2樓2197A及2208號舖

開幕日期：2021年10月23日（早上11時起正式對外開放）

營運時間：11:00至21:00