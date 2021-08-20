跟住MIRROR做善事！SHISEIDO慈善套裝 為兒童心臟基金會籌款

SHISEIDO資生堂最近推出第3代王牌免疫力精華ULTIMUNE，今日請來品牌代言人、人氣男團MIRROR的姜濤、盧瀚霆Anson Lo、呂爵安Edan及陳卓賢Ian出席活動，引來逾二千鏡粉到場支持！

第3代新升級王牌免疫力精華ULTIMUNE，主打提升肌膚免疫力，令肌膚更Powerful。品牌更發起SHISEIDO ULTIMUNE心脈流動企劃，並推出星級Ultimist王牌免疫力精華慈善套裝，為兒童心臟基金會籌款。

SHISEIDO ULTIMUNE心脈流動企劃今天起正式啟動，將於中環ifc mall設立限時5天的SHISEIDO POWER HOUSE心動體驗館；4位新世代Ultimist為支持是次企劃，親臨體驗館拍攝短片、為巨型企劃海報留下親筆簽名、於「心動留言互動屏幕」互傳心動Message，更特別推介慈善套裝。

限定慈善套裝除了第3代新升級皇牌免疫力精華ULTIMUNE，亦包括限量星級Ultimist心動匙扣及限量星級Ultimist心動相架，品牌每售出一套套裝，就會捐贈$30予兒童心臟基金會；體驗館更設有「Be My Ultimist」匙扣刻名服務，訂製專屬星級Ultimist心動匙扣 (四選一)。

SHISEIDO POWER HOUSE心動體驗館

地點： 香港國際金融中心商場ifc mall中庭

日期： 8月21至24日

時間：上午10時30分至晚上9時