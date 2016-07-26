轉季護膚｜日本長期斷貨！6款無印良品人氣護膚單品推薦 可可巴油、香氛噴霧

無印良品的護膚品屬不少名牌的平價替代品，因此無論在日本或香港都深受歡迎，甚至會出現長期斷貨的情況！而無印良品的護膚品眾多，以下就為大家推薦6款無印良品人氣護膚單品，每款都屬日本網民強推，趁着轉季不妨試用一下吧！

無印護膚品｜可可巴油

最近天氣開始轉涼，皮膚亦開始容易變得乾燥，除了使用身體乳液外，護膚油同樣適合保濕。MUJI的可可巴油屬王牌產品之一，在日本長期屬於銷量之首！從可可巴的種子中提煉並精製成護膚油，質感幼滑，容易浸透肌膚，適合用於保濕、按摩或保養頭皮時使用。

而且這款可可巴油無香料、無色素，即使是過敏性肌膚亦適合使用，只需在皮膚乾燥時塗於全身或乾燥部位即可。不過由於其成分天然，低溫狀態時可能會凝固或變得渾濁，所以建議把商品存放於較溫暖的位置，或在使用前先將瓶身浸於暖水，待使用的時候更容易推開。

價格：HK$78@50mL

無印護膚品｜橄欖鯊烷油

MUJI的護膚品系列最大特色便是性價比高，而其橄欖鯊烷油就被喻為日本品牌HABA鯊烷油的平價替代品，從橄欖油中提煉的角鯊烷精製成護膚用的配方，由於價格比較便宜，所以可以毫不吝嗇地對待乾燥的皮膚。

橄欖鯊烷油質感幼滑，並具有良好滲透性，甚至可以滲透至角質層，保濕效果特別理想。而且同為無香料、無色素產品，過敏性皮膚亦可放心使用。特別推薦在洗澡後使用，毛孔擴張時吸收效果便更佳！

價格：HK$78@50mL

無印護膚品｜香氛噴霧 - 輕鬆入睡

不少人都喜歡在MUJI購買香氛產品，各種香味的香氛油屬王牌產品之一，但除了香氛油外，其香氛噴霧在日本亦同樣受歡迎。現代人生活壓力大，經常會有失眠的情況出現，令皮膚變差，而香薰便是可以助眠的好幫手！MUJI的「輕鬆入睡」香氛噴霧專門為營造適合睡眠的環境調製而成，味道芳香。

不少日本網民都反映在房間噴灑後，睡眠質素開始變好，身體和皮膚亦開始得到改善。因此不但需要進行外部護膚，從內部進行護膚亦十分重要。同系列還有「清新醒神」香氛噴霧，適合早上使用，若果想養成早睡早起的習慣，不妨入手這兩款香氛噴霧吧！

價格：HK$108

無印護膚品｜溫和卸妝潔面啫喱

徹底卸妝對皮膚特別重要，針對較淡的妝容，不少人都選擇使用卸妝水來卸妝，但卸妝水少不免造成對皮膚的磨擦，同樣會增加皮膚老化的機會，因此建議淡妝可以較溫和的卸妝潔面啫喱卸除。

而MUJI的護膚品一向以成分溫和聞名，溫和卸妝潔面啫喱具天然潤澤成分的杏桃汁及桃葉精華，而且無香料、無色素、無礦物油、無酒精，屬弱酸性的低刺激性潔面產品，不但可以細心呵護肌膚，同時可以迅速潔淨肌膚，進行徹底卸妝，特別適合卸除防曬、底妝的時候使用。

價格：HK$45

無印護膚品｜唇部修護精華

秋風不但令皮膚開始容易變得乾燥外，唇部亦開始出現脫皮的情況，所以唇部的保濕特別重要。MUJI的唇部修護精華蘊含各種植物性天然潤澤成分，包括洋甘菊精華、可可巴油、乳木果油、杏仁油等，再配合補濕成分透明質酸鈉，令唇部可以變得滋潤及充滿光澤，顏色方面可選擇淡粉色或無色。不過其質地比較黏膩，因此建議當作唇膜在睡前塗抹，使用後第二天基本上不會出現脫皮的情況。

價格：HK$65

無印護膚品｜指甲滋養油

近年不少人都喜歡Gel甲，因此人們對指甲的要求亦越來越高，而MUJI的指甲滋養油便是針對指甲的保養品，一年四季都十分受歡迎，在日本更是長期斷貨！其指甲滋養油含橄欖油、牛油果油等植物性成分，既可以滋養指甲表面，也有效修護可對於受損甲面，更可改善倒刺、死皮等問題，而且這款滋養油採用刻度式筆型設計，使用感極佳。不過香港的MUJI暫時未有上架這款產品，如果想入手的話，就可能需要尋找日本代購幫忙。