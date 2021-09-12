迪士尼｜Duffy又有新朋友 粉紅色狐狸LinaBell正式登場！明年秋季登陸香港迪士尼

Duffy又有新朋友啦！期待而久的LinaBell將於2022年秋季於香港迪士尼樂園登場！這隻粉紅色狐狸將先登陸上海迪士尼，更會推出多款獨家商品及周邊，Duffy粉絲一定要入手！

LinaBell=粉色小狐狸

Linabell是好奇又可愛的小狐狸，有一條毛茸茸的尾巴，在長長尖尖的耳朵有一朵別緻的蘭花。喜歡拆解難題及謎團的她，無論去到哪裡都會帶著標誌性的放大鏡。她亦熱愛大自然，喜歡在森林裡與Duffy及其他好朋友共度時光。機智、見多識廣又愛玩的性格，必定能成為樂園賓客，以及 Duffy與好友粉絲們的新寵兒。

LinaBell與Duffy的相遇

LinaBell因喜歡解開謎團而與Duffy結緣。有一天，Duffy與好朋友米奇老鼠在森林中追逐蝴蝶的時候失散迷路。LinaBell 剛好遇上獨自一個的Duffy，決定幫助他找回去的路。最終，Duffy與米奇老鼠重聚。為感謝LinaBell的幫忙，Duffy為LinaBell送上一朵蘭花，也象徵著Duffy與這位新朋友的友誼。LinaBell的故事短片可 Disney Moments HK Facebook專頁https://bit.ly/3ClcVDq看到。

LinaBell將於2022年秋天登陸香港迪士尼樂園，介時將有一系列全新商品以及獨有體驗，與賓客及粉絲一同歡迎LinaBell的到來！

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