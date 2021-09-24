迪士尼｜Duffy新朋友！ 上海限定Linabell周邊率先看 粉色毛公仔/爆谷筒/手挽袋/特色餐點

Duffy新朋友Linabell正式登場！粉色小狐狸一推出就成為一眾Duffy迷的新寵，廣大少女們都大叫可愛。Linabell早前在9月29日正式於上海迪士尼亮相，同步推出不少限定周邊及特色餐點，Duffy迷一定要收藏！

迪士尼｜LinaBell周邊商品

Linabell的一系列新周邊全部都以粉紅色為主，包括入園必備的頭箍、手挽袋，以及各種文具、背包、披肩、帽子等。其中最受歡迎的一定是毛公仔！粉紅色毛茸茸的觸感，再加上Linabell特色的大尾巴，令人愛不捨手！大家亦可以購買專屬偵探服，為Linabell換上新裝。入迪士尼當然少不了爆谷筒，今次直接設計成Linabell公仔的造型，收藏價值滿分！

迪士尼｜LinaBell特色餐點

除了周邊商品之後，上海迪士尼亦有推出以Linabell為主角的限定餐點，包括LinaBell蜜桃青檸特飲杯，特意設計成Linabell經常拿著的放大鏡，非常特別！亦有冰雪菠蘿風味雪糕筒、桂花椰香芋泥慕斯蛋糕及士多啤梨果凍慕斯蛋糕等甜品。而正餐亦有烤雞配菠蘿莎莎可以選擇。Linabell暫時只在上海迪士尼登場，香港及日本都要等到2022年秋季才可以見到。相信到時都有同款周邊及餐點，Duffy迷記得準備好荷包掃貨！

圖片來源：Weibo @甜果果Seagull, 果酱粒粒子, 蒋博妍korysoul, 没头脑的大蚊子, 茜茜茜茜嫃牛氣, 凍凍里个酱

相關新聞：迪士尼｜Duffy又有新朋友 粉紅色狐狸LinaBell正式登場！明年秋季登陸香港迪士尼

迪士尼|2021萬聖節Party率先看！ 洛基首度登場 歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》 必買南瓜裝Duffy與好友毛公仔

樂園優惠｜迪士尼新推萬聖節活動+「雙重暢玩優惠」 $699任選2日入園+$840住2晚酒店

迪士尼｜Duffy新朋友！ 上海限定Linabell周邊率先看 粉色毛公仔/爆谷筒/手挽袋/特色餐點