迪士尼 Duffy 與好友萬聖節主題商品搶先睇 「奇妙處處通」會員有得優先訂購！
雖然離萬聖節還有一段時間，但「奇妙處處通」會員專頁已經率先公開萬聖節主題商品，而商品只在香港迪士尼樂園獨家發售，千萬不容錯過，讓小編立即與大家搶先睇下有咩新品！
「奇妙處處通」會員專頁發布了最新萬聖節主題商品，Duffy、ShellieMay、StellaLou、'Olu Mel、Gelatoni，及CookieAnn都換上鬼馬造型登場，特別穿上萬聖節服裝及南瓜裝與一同迎接萬聖節，除了有能作為擺設的毛公仔，亦有可以掛袋的飾物。除了萬聖節主題商品， StellaLou 窗簾裝飾亦將於網上同時發售，配有可調節魔術貼帶，可用作窗簾綁帶或家居裝飾，為家居添上色彩！
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萬聖節南瓜造型StellaLou毛公仔$199
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萬聖節南瓜造型'Olu Mel毛公仔$199
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萬聖節南瓜造型Gelatoni毛公仔$199
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萬聖節南瓜造型Duffy毛公仔$199
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萬聖節StellaLou掛袋飾物$159
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萬聖節ShellieMay掛袋飾物$159
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萬聖節'Olu Mel掛袋飾物$159
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萬聖節CookieAnn掛袋飾物$159
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StellaLou窗簾裝飾$159
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萬聖節南瓜造型StellaLou毛公仔$199
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萬聖節南瓜造型'Olu Mel毛公仔$199
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萬聖節南瓜造型Gelatoni毛公仔$199
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萬聖節南瓜造型Duffy毛公仔$199
5 / 10
萬聖節StellaLou掛袋飾物$159
6 / 10
萬聖節ShellieMay掛袋飾物$159
7 / 10
萬聖節'Olu Mel掛袋飾物$159
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萬聖節CookieAnn掛袋飾物$159
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StellaLou窗簾裝飾$159
展開相集
共 10 張照片
「奇妙處處通」會員可優先於本月 17 日上午 11 時起至本月 20 日下午 4 時登入會員專頁，優先訂購 Duffy 與好友萬聖節主題毛公仔及掛袋飾物，不過要留意每名會員限購相同款式之指定商品兩件，預購後可於網上交易後第三天至10月31日在香港迪士尼樂園正門外商品快遞中心領取。
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/迪士尼-duffy-與好友萬聖節主題商品搶先睇-「奇妙處處通」會員有得優先訂購！-280136