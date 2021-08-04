迪士尼 Duffy 與好友萬聖節主題商品搶先睇 「奇妙處處通」會員有得優先訂購！

雖然離萬聖節還有一段時間，但「奇妙處處通」會員專頁已經率先公開萬聖節主題商品，而商品只在香港迪士尼樂園獨家發售，千萬不容錯過，讓小編立即與大家搶先睇下有咩新品！

「奇妙處處通」會員專頁發布了最新萬聖節主題商品，Duffy、ShellieMay、StellaLou、'Olu Mel、Gelatoni，及CookieAnn都換上鬼馬造型登場，特別穿上萬聖節服裝及南瓜裝與一同迎接萬聖節，除了有能作為擺設的毛公仔，亦有可以掛袋的飾物。除了萬聖節主題商品， StellaLou 窗簾裝飾亦將於網上同時發售，配有可調節魔術貼帶，可用作窗簾綁帶或家居裝飾，為家居添上色彩！

「奇妙處處通」會員可優先於本月 17 日上午 11 時起至本月 20 日下午 4 時登入會員專頁，優先訂購 Duffy 與好友萬聖節主題毛公仔及掛袋飾物，不過要留意每名會員限購相同款式之指定商品兩件，預購後可於網上交易後第三天至10月31日在香港迪士尼樂園正門外商品快遞中心領取。