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邊「扮工」邊減肥！ 教你5個上班族減肥tips+4招辦公室運動
2 小時前
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邊「扮工」邊減肥！ 教你5個上班族減肥tips+4招辦公室運動
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邊「扮工」邊減肥！ 教你5個上班族減肥tips+4招辦公室運動

上班族最大的煩惱便是忙於工作而缺乏運動時間，逐漸令身體變胖，但其實一邊工作也可以一邊減肥！以下就教上班族5個辦公室的減肥tips及4招可以在辦公室進行的簡單運動，好好改變一下現時的身體吧！

【上班族減肥tips】

1. 行樓梯代替乘坐升降機
上班佔一天的大部份時間，運動量難免不足，而行樓梯的動作可以鍛煉臀部和雙腿，有助提臀瘦腿，同時可以幫助消化卡路里。因此如果你的公司或居住的樓層不高的話，可以選擇行樓梯代替乘坐升降機。若果覺得樓層過高，不妨乘坐電梯到中間樓層再轉行樓梯，多多運動身體吧！

2. 不要蹺腳
上班族每天都花大部份時間坐在電腦前，而在椅子上坐下時，大部份人會為求舒服，將整個臀部都坐滿椅子，然後習慣性蹺腳，因而對大腿和臀部造成壓迫，不但影響血液循環，甚至會慢慢變成毫無曲線的臀部。因此坐下時應該只坐半張或3分2張椅子，雙腿自然擺放，注意不要蹺腳，可以使用工具來固定雙腿，避免「養成」大象腿。

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多走樓梯代替坐升降機吧！
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蹺腳會令腿型變得不好看。

3. 多起身走動
在辦公室裏集中工作的話，確實是比較少時間可以活動身體，但久坐不起正正是導致上班族肥胖的主要原因，因此平日可以每1小時間隔起身走走，伸展一下身體。如果真的走不可，可以改坐「空氣椅」來鍛鍊臀部，有助提臀瘦腿，比久坐不起絕對有用！

4. 轉用大容量水壺
一般上班族都會自備茶杯，方便在辦公室喝水使用，但通常容量都不大，再加上可能忙於工作沒辦法添水，令整天吸收的水份過低。但其實喝水能夠幫助新陳代謝、身體排毒及緩解便秘等，對減肥有十分大的幫助。與其每次都要花時間去添水，不如直接轉用大容量的水壺，一方面可以節省時間，另一方面可以提醒自己每天最少要喝2公升水，慢慢養成多喝水的習慣。

5. 自備午餐
大多上班族都會選擇在外用膳或叫外賣，但多數在外的飯菜都比較多調味料，卡路里也較高，因此較難控制每天攝入的營養和熱量。如果想減肥的話，不妨一星期2至3天都選擇自備午餐，自己搭配健康食譜，既可以節省午餐經費，又可以維持健康。

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大容量水壺比一般水杯方便。
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自備午餐的話營養更均衡。

 【辦公室簡易運動】

1. 坐著向腳尖拉伸 
時間：左右腳各15秒，各做兩次。
運動部位：小腿、膝蓋內側及大腿後側肌肉。
方法：坐3分1張椅子，背脊挺直，左腳向前伸，腳踭貼著地板，內膝蓋往下壓，將小腿和大腿後側的肌肉拉緊，然後雙手向腳尖方向伸展即可，注意向前傾時腰部也要挺直。

2. 握拳擠壓
時間：左右各10秒，各做三次。
運動部位：收緊手腕的鬆弛肌肉。
方法：坐在椅子上，挺胸收腹，挺直腰部，將雙手握拳，手腕上下交叉郁動。 然後把兩個拳頭緊握，下手腕向胸前彎曲，上手腕用力擠壓下手腕，保持互相擠壓狀態，左右交替做同樣的動作。  

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坐著向腳尖拉伸時，腰背也要挺直。
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握拳擠壓動作可以在稍作休息的時候進行。

3. 蹺腳收腹
時間：左右各40秒，各做兩次。
運動部位：收緊腹部肌肉。
方法：坐3分1張椅子，面向前方，先收腹後翹腳，用左手手踭按著右腳膝蓋，保持30秒。保持蹺腳動作，將手踭轉放在膝蓋外側，手踭用力擠向膝蓋10秒，換腳重複同樣動作。

4. 彎背倒後
時間：一組10秒，做三次。
運動部位：腹肌鍛練
方法：坐3分1張椅子，收起下顎，保持狀態將力量集中在肚子，用力收腹。然後回到基本，稍微彎曲背部，身體慢慢往後倒，在快倒下的時候保持姿勢10秒，慢慢恢復原來的姿勢。

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蹺腳收腹有效收緊腹部肌肉。
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彎背倒後可以幫助鍛煉腹肌。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/邊「扮工」邊減肥！-教你5個上班族減肥tips4招辦公室運動-274461
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