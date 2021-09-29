酒店優惠｜朗廷酒店新推「WE嘩鬼叫」密室逃脫Staycation套餐+萬聖節晚餐 必飲萬聖節主題雞尾酒

萬聖節除了到主題公園及酒吧狂歡之外，大家也可以選擇去酒店Staycation！香港朗廷酒店推出萬聖節限定「密室逃脫住宿套餐」及萬聖節晚餐，大家可以與好友一起體驗密室逃脫，以及充滿萬聖節氣氛的晚餐及主題雞尾酒！

「密室逃脫住宿套餐」包括「糖街製片廠」的《逃出劏房》電影體驗館門票兩張、雙人每日早餐、雙人雞尾酒和雙人晚餐。其中在「糖街製片廠」，大家可以在萬聖節親身走入電影100%還原度之猛鬼劏房，根據被劏房漏煤氣慘遭毒死既小亡魂「強仔」留下的線索逃生，親身感受香港恐怖過鬼嘅土地供應問題！

此外，更有Main St. Deli的「鬼同您食」萬聖節主題晚餐，包括有恐怖眼球雞肉粟米餅、血腥手指熱狗、豬肋骨與香腸、喪屍眼球巴伐利亞奶油、墳墓杯子蛋糕。Artesian酒吧更推出萬聖節主題雞尾酒，讓你一邊享受晚餐，一邊品嘗調酒。

住宿套餐由港幣1,848*元起，只適用於2021年10月14至16日、22至23日，以及29至31日入住。而「鬼同您食」萬聖節晚餐於 2021年10月14至16日、22至23日，以及29至31日供應，價錢為港幣508*元（二人份）。

詳情及預訂：https://bit.ly/3F8a2Im

(*另收取加一服務費)

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