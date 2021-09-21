酒店優惠｜Staycation新體驗！ 東涌世茂喜來登酒店推農夫住宿計畫 體驗城市務農+特色農家餐

受到疫情影響，Staycation已經取代了旅行，成為港人最喜愛的消遣活動之一。最近東涌世茂喜來登酒店就推出最新「Farmcation體驗」，大家可以一邊在酒店度假，一邊在城市做農夫，體驗有機耕種，更可以品嘗到由酒店大廚炮製的「農家餐」。

酒店優惠｜喜來農夫住宿計劃

為讓城市人可以親身與本地農耕社區建立深厚連繫，東涌世茂喜來登酒店新推「喜來農夫住宿計劃」。與「Winnie The Farm 」合作，邀請客人參與有機耕種活動。由「Winnie The Farm」創辦人及城市農夫江鳳儀帶領客人體驗季節性務農。他們運用從梅窩區内的花商和街市收集的菜渣、廢棄植物和魚内臟等，轉化成有機堆肥。使用天然肥料的土壤孕育了各種農作物生長，大家可以體驗採摘蝶豆花、沖繩苦瓜、梅爾檸檬及洛神花等。

酒店優惠｜采悅軒特色農家餐

住宿計劃每晚港幣$2,100起（另收加一服務費），計劃包括：豪華客房一晚住宿、雙人自助早餐、雙人梅窩「Winnie The Farm 」導賞及工作坊、單程接送由酒店至農場及中菜餐廳采悅軒雙人晚市套餐。其中晚市套餐食材由大嶼山和新界的農場採購，把新鮮原味的食材從農場直接帶到餐桌上，包括炸素鱔拼梅汁有機車厘茄、有機三色甜椒炒豬柳、紅棗雪耳燉有機萬壽果等。想體驗非一般Staycation體驗的你一定不能錯過！

詳情可參閲：https://www.marriott.com/offers/family-farmcation-off-25225

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