鏡粉準備搶飛｜可以入後台影相！The Club公布MIRROR六子音樂會門票換領細節

MIRROR 6子年尾的《網上行夢想系MOOV LIVE：Music On The Road》音樂會，將於12月7及8日在香港會議展覽中心舉行，請來MIRROR成員6位超人氣成員，包括Anson Kong(江𤒹生)、Anson Lo(盧瀚霆)、Edan Lui(呂爵安)、Ian Chan(陳卓賢)、Jer Lau(柳應廷)及Keung To(姜濤)演出，絕對是一票難求！

香港電訊旗下的會員獎賞計劃及數碼業務The Club，宣布會員專屬獎賞細節，包括音樂會門票、綵排門票及後台合照門票。The Club會員可於指定日期內以Club積分兌換《網上行夢想系MOOV LIVE：Music On The Road》音樂會及後台合照門票各2張。會員更可於Club Shopping購物滿指定金額參加抽獎，有機會贏取音樂會及綵排門票各2張。此外，會員亦可透過社交媒體平台分享於The Club的換購體驗，以贏取音樂會門票1張。詳情如下：

1. 100,000 Club積分兌換音樂會及後台合照門票各2張

由2021年10月18日早上11時起，The Club會員可於Club Shopping以100,000 Club積分兌換音樂會門票及後台合照門票各2張，以及限量海報2張。名額共10個。

獎賞：《網上行夢想系MOOV LIVE Music On The Road》音樂會及後台合照門票各2張；以及限量海報2張（款式隨機發放）

日期：12月7日（星期二）或12月8日（星期三）

名額：共10份（每場獎賞各五份）

所需Club積分：100,000 Club積分

換領方法：

．登入The Club帳戶並連結至Club Shopping 帳戶

https://shop.theclub.com.hk/customer/account/

．於Club Shopping 網頁「獎賞」頁面兌換相對應獎賞項目。

2. Club Shopping購物淨額每滿$100可參加大抽獎，多買多賞抽獎機會

The Club將於10月18日至11月14日舉行四輪抽獎活動，The Club會員只需於每輪抽獎有效購物期內於Club Shopping購物每滿$100（現金淨額），即可獲得一次抽獎機會，有機會贏取音樂會及綵排門票各2張，以及限量海報2張。名額共50份。每位The Club會員於每輪抽獎活動的參加次數不限。

單一訂單的現金淨額每滿$100，即可獲得一次抽獎機會。購物現金淨額越多，可獲抽獎機會次數越多，每張訂單的抽獎機會次數將根據該訂單的現金淨額計算，無需拆開多張訂單購買產品，合資格之抽奬次數將自動出現於購物車內。例如在Club Shopping換購一部智能手機需要500 Club積分加港幣10,000元，結帳時若使用500 Club積分加港幣10,000元支付，可獲得100次抽獎機會。若結帳時除了扣減所需要的500 Club積分外，更拉動積分轉換器，例如以10,000 Club積分扣減了港幣2,000元並支付了餘額港幣8,000元，同樣可以獲得100次抽獎機會，這些抽獎機會次數會自動出現於購物車內。

是次活動將會舉辦四輪抽獎，每輪有效購物期內獲得之合資格抽奬次數只適用於該輪抽獎，不能累積或延伸至下一輪抽獎。即是若於第一輪抽獎中未能獲獎，有關抽獎機會將不會帶到第二輪中。如欲參加另一輪抽獎活動，需於Club Shopping再次購物，重新按購物現金淨額計算抽獎機會次數。每位The Club會員於每輪抽獎活動的參加次數不限，但於每輪抽獎僅可獲得中獎機會乙次；同時The Club會員亦可參與四輪的抽獎，即於四輪抽獎活動中可獲高達四次的中獎機會。

獎品：《網上行夢想系MOOV LIVE Music On The Road》音樂會及綵排門票各2張及，以及限量海報2張（款式隨機發放）

日期：2021年12月8日（星期三）

名額：共50份

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3. 分享換購獎賞體驗 賞你音樂會門票及限量海報

為了令更多樂迷可現場觀賞音樂會，The Club將於11月15日至21日於The Club Facebook專頁及Instagram舉行有獎遊戲，參加者於其個人Facebook或Instagram社交帳戶公開上傳相片，分享一次於The Club換購獎賞的體驗，並加上標籤 #Club你MusicOnTheRoad及標註The Club的帳戶，最有心思的40位分享者可獲得音樂會門票乙張及限量海報乙張。

獎賞：《網上行夢想系MOOV LIVE Music On The Road》音樂會門票乙張，以及限量海報乙張（款式隨機發放）

日期：2021年12月7日（星期二）

名額：共40份

The Club公布MIRROR六子音樂會門票換領細節