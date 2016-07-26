鏡粉留意｜中環都有打卡位！同MIRROR「同框自拍」整WhatsApp Sticker

人氣男團MIRROR最近在尖沙咀海傍又有巨型新廣告，不過Samsung亦由今日起在中環開設「Samsung Galaxy Z Series 期間限定店」，新店不單有巨型海報及摺機可以打卡，更吸引的是，一眾鏡粉可以與喜歡的MIRROR成員「同框自拍」，即場製作個人專屬的MIRROR WhatsApp Sticker！

兩幅巨型MIRROR海報牆打卡

Samsung今次為兩部旗艦級摺疊屏幕手機Galaxy Z Fold3 5G、 Z Flip3 5G及其他同系列產品開設的「Samsung Galaxy Z Series 期間限定店」，內有多個鏡粉必到的朝聖打卡位，包括巨型海報牆及全天候播放MIRROR最新代言廣告的大電視等。

與MIRROR成員同框！製個人專屬WhatsApp Sticker

除了打卡之外，期間限定店的最大賣點一定是店內2部全港獨有的MIRROR WhatsApp Sticker機，鏡粉們可與心愛的MIRROR成員「同框自拍」，兼即製個人專屬 MIRROR WhatsApp Sticker。筆者今日親身試機，發現鏡頭位於機頂位置，影相時要做好被高炒的準備，另外身型較細粒的女生可穿高跟鞋，減少與偶像的身高差。除了可自定 Galaxy Z Fold3 5G 或 Z Flip3 5G 背景外，更可隨意加入字句，製成品會即時發送至手機，快捷方便！為了讓大家順暢地打卡，每個session(時間約20分鐘)只限20人進場，而每個session只可製作兩款stickers，各位鏡粉如果想儲齊12張貼紙，就要自己預好時間了！

買新摺機即送海報及相卡

同場更有限時禮遇，即日起凡於期間限定店選購 Galaxy Z Fold3 5G 或 Z Flip3 5G 摺機，即可獲得MIRROR精美海報一張及相卡一套(共15張)，數量有限，送完即止。

Samsung Galaxy Z Series Pop-Up Store

日期：即日至10月31日

營業時間：早上10時至晚上8時

地點：皇后大道中29號華人行地下G3至G4號舖