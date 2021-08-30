開學日｜6個大學生必備App推薦 筆記/繪圖/文件掃描 幫你輕鬆變學霸！

9月1開學日，學生們都為開學做好準備。除了預備心情之外，外在的裝備亦非常重要。以下為大家介紹6個大學生必備App，有筆記、繪圖、設計不同功能，助你輕鬆變學霸！

大學生必備App｜Goodnotes

Goodnotes是一款相當受歡迎的筆記類型App，除了可以快速建立筆記，更可以使用不同的筆刷、筆尖，以及不同顏色的螢光筆，令乏味的筆記變得更加有趣。亦可以直接將參考文件及手寫筆記，轉為PDF檔幫助大家以更快捷及有效率的方法寫下筆記。

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大學生必備App｜SketchBook

設計系的學生不時都需要繪圖，除了Procreate之外，也可以選擇SketchBook。它是由Autodesk推出的繪圖軟件，備有豐富的筆刷資料庫。大家亦可以使用SketchBook製作逐格動畫。比起需付費的Procreate，免費的SketchBook也是一個不錯的選擇。

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大學生必備App｜Canva

不懂使用Photoshop的朋友有福了，Canva是一個設計軟件。大家可以在Canva裡設計Powerpoint、海報及CV等。App裡面有不同美術模版供大家直接使用，更有不同尺寸如海報、Instagram帖文、傳單等，非常方便！

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大學生必備App｜CamScanner掃描全能王

並不是人人家中都備有打印掃描機，所以掃描App絕對是電話必備。只需要像平時拍照一樣，將所需的文件影相。然後再調整所需的範圍，App會自動將圖片強化變成掃描文件。亦可轉換為JPEG或PDF檔，比起單純拍照更為清晰。

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大學生必備App｜Snapseed

另外一個推薦的影像處理App為Snapseed，內置多個修圖功能，除了最基本私調色、白平衡、曲線、銳利化之外，亦可以加濾鏡、特效及文字等。更可以針對局部範圍作出調整，功能絕對可以媲美Photoshop。

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