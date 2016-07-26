雙11｜天貓推「雙11全球狂歡季」 3大限時獎賞 扭蛋贏取$1,111購物券、流動車送優惠碼

又到一年一度的「雙11」，各大商戶都準備好推出各種優惠，吸引大家購物。天貓香港開業以來首次參與的雙11活動，推出多重優惠。其中參與「心願扭蛋」，有機會贏取$1,111購物券！

天貓雙11｜每朝10點搶$1優惠券

大家由即日起至11月11日，於每日早上10:00可以在天貓網上限量搶購HKD$1超值優惠券，以HKD$1預先購買一張面值50港元、100港元、200港元或300港元的限量優惠券。它們還提供7天無憂退服務，只要符合要求的商品，均可享受7天無憂自助退貨。

天貓雙11｜「心願扭蛋」贏取 $1111購物券

同時，指定商品可搶平台高達500港元補貼。天貓香港推出了「心願扭蛋」活動，只需每天完成任務便可打開扭蛋，每次參與均會獲得獎賞，人人有獎，並且有機會贏取1,111港元購物券。

天貓雙11｜流動車巡遊送$50限量優惠碼

由即日起至11月11日期間，天貓香港聯乘螞蟻銀行派出流動車車，在全港合共9個地區巡遊，向各位送上「天貓香港」HKD$50的限量優惠碼，並有機會獲得高達HKD$170的雙11限時獎賞，可以與疊加單品及其他店鋪優惠同時使用。流動車車內亦同樣設有扭蛋遊戲，隨時贏取消毒搓手液等豐富獎品。

天貓雙11｜官方配送免運費 限量搶￥111紅包

除了天貓香港，香港用戶亦能夠在淘寶香港站體驗多種雙11專屬優惠，分別於即日至11月3日和11月5日至11月11日，於早上11時搶限量111元人民幣購物紅包，以及於每日發放限量預售定金立減券，盡情享受購物樂趣。淘寶香港站設有199元人民幣跨境段包郵專區，提供過百萬貨品跨境段包郵到香港，消費者亦可以享受「一次下單，直達香港」官方配送服務，以超值價錢輕鬆把貨品買回家。

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