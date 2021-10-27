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雙11｜永安旅遊推「雙11瘋狂大激減」 限時酒店/ Staycation/郵輪優惠 本地遊買3送1、郵輪優惠碼
29 分前
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雙11｜永安旅遊推「雙11瘋狂大激減」 限時酒店/ Staycation/郵輪優惠 本地遊買3送1、郵輪優惠碼

為迎接一年一度「雙11」，今年永安旅遊推出「雙11瘋狂大激減」！由即日起至至14日期間，可透過永安旅遊網或手機APP搶購不同種類，包括酒店、Staycation、郵輪等限時優惠。

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今年永安旅遊推出「雙11瘋狂大激減」

永安將分開兩週推出不同超荀優惠，其中11月1至7日的第一撃優惠包括：

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此外，同期更推出「優惠券日日搶」活動，由11月1日至14日一連14日，永安旅遊APP會在每日上午11時把優惠券上架（優惠券適用於全網產品，但不包括永安旅遊禮券），有機會獲得總共$370優惠，每日名額1100個，先搶先得！

免費登記為永安旅遊會員，即享各種推廣碼及優惠券折扣，更贈送5000會員積分。立即按此登記：https://bit.ly/3msbON7

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雙11｜永安旅遊推「雙11瘋狂大激減」 限時酒店/ Staycation/郵輪優惠 本地遊買3送1、郵輪優惠碼

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/雙11｜永安旅遊推「雙11瘋狂大激減」-限時酒店-staycation郵輪優惠-本地遊買3送1、郵輪優惠碼-291022
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