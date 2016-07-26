雙11｜網購平台HOME+雙11購物節推四重激抵優惠 消費隨時贏走最新iPhone 13 Pro

臨近雙11，網購平台HOME+由即日起至11月17日，推出「11折扣11盡有」優惠，除了可以有多重驚喜優惠，更可參加「累積消費 11有禮」活動，有機會贏走iPhone 13 Pro！
雙11｜限量狂搶區
HOME+特設雙11限量狂搶區，每天將會挑選一款商品大手劈價，種類涵蓋食品、飲品及家電，個別產品低至25折！今期有英國品牌Twinings茶包(25片裝)，減至$11/件，而明天就有Sound Crush Ztation無線充電鬧鐘連收音機。
雙11｜品牌聯手11%折扣
此外，它們亦精選超過20個品牌為你帶來雙11禮遇，其中包括灣仔碼頭、Tempo、Kimberly-Clark、四洲、金象牌、Tefal特福等。將於購物節期間逢星期一、五陸續登場，指定產品有89折優惠。
雙11｜精選類別11特賣
除了上述日用品及食品品牌折扣，HOME+亦挑選了5類產品特別提供9折優惠，結賬前輸入指定優惠碼即可享受折扣，當中包括：
-家居生活—睡房：購物滿港幣$220減港幣$22 [優惠碼：11BED11]
-電子電器—小型家電及配件、廚房電器：購物滿港幣$660減港幣$66 [優惠碼：11HOME11]
-個人護理—化妝品及香水、美妝護膚：購物滿港幣$110減港幣$11 [優惠碼：11BEAUTY11]
-家居生活—廚房：購物滿港幣$220減港幣$22 [優惠碼：11COOK11]
-個人護理—隱形眼鏡及眼部護理：購物滿港幣$330減港幣$33 [優惠碼：11LENS11]
雙11｜累積消費11有禮 贏取iPhone 13 Pro
由即日起至2021 年 11月30日，客戶凡在HOME+消費並於限期內到活動專頁登記，累積購買次數最多者可獲贈近期一機難求的iPhone 13 Pro 256GB一部！除了大獎，累積購買次數排名第2至11位的客戶可獲價值港幣$200 HOME+禮券，而第12至21位則可獲港幣$100 HOME+禮券。
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