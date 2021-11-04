雙11｜韓國雙11=PEPERO DAY！推薦 7款特色PEPERO 表白送禮必備！

雖然近年大家對雙11的認識便是「單身節」，但韓國卻是叫作「PEPERO DAY」，亦被稱為韓國的第二個情人節，情侶或曖昧對象會在這天向對方贈送PEPERO（百力支）！以後就為大家推薦 7款特色PEPERO，有機會的話不妨在雙11送給喜歡的人吧！

韓國雙11｜蜂蜜牛油杏仁PEPERO

蜂蜜牛油口味在韓國已經流行了一段時間，除了薯片、餅乾等零食外，PEPERO亦推出蜂蜜牛油口味，同時在上層加上杏仁碎，令PEPERO的口感變得豐富。雖然是蜂蜜口味，但由於加入牛油，所以吃起來不算太甜，有機會的話不妨嘗試一下吧！

韓國雙11｜甜筒PEPERO (월드콘)

其實월드콘屬韓國品牌LOTTE出品的甜筒，以雲呢拿雪糕作為基本，再加上朱古力而成，吃起來有點像雀巢雲呢拿甜筒。而這次就特別與PEPERO合作，變成了甜筒口味的百力支，在朱古力醬和脆米上淋上一層雲呢拿，口感豐富，味道亦像雪糕一樣！

韓國雙11｜濟州柑橘PEPERO

韓國濟州最出名的食品除了黑毛豬和海鮮外，便是濟州柑橘，香甜又多汁，因此特別受歡迎。而濟州柑橘口味的PEPERO就是為推廣韓國農產品而設的特別企劃，將濟州的柑橘變成方便出口的零食，帶有香濃的柑橘味，而且亦加入杏仁來豐富口感，喜歡吃柑橘的話絕對不可以錯過！

韓國雙11｜爆炸糖PEPERO

為了迎來PEPERO DAY，PEPERO便特別與服裝品牌Nerdy出品爆炸糖 PEPERO，產品的名稱故意取韓文諧音「널위한 캔디」 ，頭尾的「널디」正正是Nerdy的發音！而這款PEPERO亦充滿玩味，百力支上包滿爆炸糖，上面還淋上了一層白朱古力，味道偏甜，不過就十分特別，作為驚喜送給別人屬不錯的選擇。

韓國雙11｜粟米筒PEPERO

不少人都特別喜歡吃三角柱體造型的粟米筒零食，而PEPERO亦與韓國零食「꼬깔콘」 合作，推出了粟米筒口味的PEPERO！吃起來除了充滿粟米口味外，還可以吃到粟米筒的脆片，口感特別豐富，本來就喜歡吃粟米筒零食的話一定要嘗試！

韓國雙11｜香橙士多啤梨PEPERO

雖然香橙和士多啤梨口味的PEPERO聽起來會比較奇怪，但其實它是源於韓國國民雪條之一的「죠스바」 ！這款雪條被稱為鯊魚雪條，以藍色的香橙口味包裹着粉色的士多啤梨口味，所以合作的PEPERO也是呈藍色，上面亦加入杏仁，吃起來無論味道或口感都特別豐富。

韓國雙11｜脆米朱古力PEPERO

韓國品牌LOTTE出品的脆米朱古力CRUNKY無論在韓國抑或香港都特別受歡迎，而脆米朱古力口味的PEPERO便是直接以CRUNKY製作，因此表面會有香脆的脆米包裹着，同時亦加入杏仁，因此口感比起其他PEPERO更豐富！如果本來就喜歡吃CRUNKY的話，不妨嘗試一下這款PEPERO吧！

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