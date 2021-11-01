雙11｜CASETiFY全年最抵最抵優惠 買3件75折

踏入11月，不少品牌都推出了雙十一優惠，手機配件品牌CASETiFY將推出本年度最大型限時折扣，在CASETiFY官網或門市購買一件指定產品，即享9折優惠；購買兩件，即享8折優惠；購買3件或以上，更有75折；購買一件或以上特強防摔手機殼及MagSafe兼容特強防摔手機殼，則有85折，優惠期由11月9日至12日（聯乘系列除外）。

iPhone 13系列手機殼亦適用於此活動，新登場的iPhone 13環保再生手機殼系列，採用Re/CASETiFY技術——以「RECASETiFY 回收計劃」收集的舊手機殼循環再造為全新強悍防摔再生手機殼及特強防摔再生手機殼，製作過程中把回收物料及植物性物料的成分比例提升至65%，同時不減防摔功能，在保護性上再度升級。

除了手機殼外，部分電子配件如 AirPods 和 iPad 保護殼、Apple Watch 錶帶、AirTags 掛環、螢幕與鏡頭保護貼等，以及 CASETiFY 全新推出的可拆卸手機背帶套裝，亦將加入雙十一限時推廣行列。顧客可於11月9日至12日到 https://www.casetify.com/ 或前往門市選購。

雙11｜CASETiFY全年最抵最抵優惠 買3件75折