電子消費券｜一田聯乘WeChat Pay HK 派一萬套$1,000優惠券

消費券開始登記，一田不單在全線分店接受「WeChat Pay HK」、「八達通」及「Tap & Go」內萬事達卡及銀聯卡支付3種電子錢包，同時推出3大「增值」消費券優惠，率先與WeChat Pay HK合作，加碼再推連串優惠與獎賞，即登記即袋高達$110一田獎賞。第一彈筍貨優惠除了28折起激抵化妝品、超市美食、電競潮物、家電套裝外，顧客消費即享高達$1,000消費優惠券。

【優惠1】 聯乘WeChat Pay HK推獨家獎賞 登記即獲高達$110回贈

由即日至8月14日，透過一田渠道展示的WeChat Pay HK 二維碼成功登記政府消費券並已獲政府核實資料，可獲贈$40 一田專屬登記奬賞。此外，更可於WeChat Pay HK政府消費券專頁內搶走高達$70一田電子現金優惠券，購物滿指定金額即可使用，回贈率達5%，現金優惠券數量有限，先搶先得。

【優惠2】 推4大主題$1,000 / $2,000 / $3,000/ $5,000均一價套裝

消費券只有$5,000，一田將於8月1日起推出逾40款激折均一價套裝，以低至28折同時購入多款商品，設有4大熱門主題，包括美妝、美食、打機及升級家居。

【優惠3】 加碼再送萬套$1,000優惠券 「增值」消費券不是夢

除了推出以上激筍套裝，更大派一萬套$1,000優惠券！8月1日起，顧客即日消費滿$2,000，即可憑單換領。優惠券涵蓋百貨部門、超市美食、化妝專櫃、童嬰用品四大熱門範疇，滿足不同需要。使用期最長更至12月，增強彈性。優惠券先到先得，送完即止。