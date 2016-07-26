電子消費券｜一田聯乘WeChat Pay HK 派一萬套$1,000優惠券
消費券開始登記，一田不單在全線分店接受「WeChat Pay HK」、「八達通」及「Tap & Go」內萬事達卡及銀聯卡支付3種電子錢包，同時推出3大「增值」消費券優惠，率先與WeChat Pay HK合作，加碼再推連串優惠與獎賞，即登記即袋高達$110一田獎賞。第一彈筍貨優惠除了28折起激抵化妝品、超市美食、電競潮物、家電套裝外，顧客消費即享高達$1,000消費優惠券。
【優惠1】 聯乘WeChat Pay HK推獨家獎賞 登記即獲高達$110回贈
由即日至8月14日，透過一田渠道展示的WeChat Pay HK 二維碼成功登記政府消費券並已獲政府核實資料，可獲贈$40 一田專屬登記奬賞。此外，更可於WeChat Pay HK政府消費券專頁內搶走高達$70一田電子現金優惠券，購物滿指定金額即可使用，回贈率達5%，現金優惠券數量有限，先搶先得。
【優惠2】 推4大主題$1,000 / $2,000 / $3,000/ $5,000均一價套裝
消費券只有$5,000，一田將於8月1日起推出逾40款激折均一價套裝，以低至28折同時購入多款商品，設有4大熱門主題，包括美妝、美食、打機及升級家居。
涼浸浸潔淨組合
原價：$6,458
特價：$5,000 (77折)
(只限沙田/大埔/荃灣) (每店限售10套)
套裝包括：
．Dyson Pure Cool™ 空氣淨化風扇 (銀白色) (型號: TP00)
．日本正負零 超輕無線吸塵機 (粉紅/淺綠/白色) (型號: XJC-Y010)
．日本正負零 部屋風扇 (粉紅/ 白色) (型號: XQS-Z710)
廚食神器組合
原價：$7,618
特價：$5,000 (66折)
(只限沙田/大埔/荃灣) (每店限售10套)
套裝包括：
．De'Longhi Dedica Style 系列半自動咖啡機 (紅/銀/黑色) (型號: EC685)
．Bosch 1.7L不銹鋼電熱式水壺 (型號: TWK7101GB)
．Bosch Styline 廚師機 (黑色) (型號: MUMS2VM00)
．Bosch 5合1多功能研磨組合 (型號: MUZ45XTM1)
．尚朋堂32L/1500W 電焗爐 (型號: SEO320)
．尚朋堂 20L旋鈕式微波爐 (型號 : SMO638R)
家庭影院組合
原價：$6,470
特價：$5,000 (77折)
(只限沙田/大埔/荃灣) (每店限售10套)
套裝包括：
．Skyworth 55” 4K Android TV (型號: 55SUC7500)
．TCL 2.1 聲道條狀揚聲器 (型號: TS3010)
魚兵衛$300現金禮券
原價：$300
特價：$255 (85折) (一田獨家優惠)
(全線一田超市) (數量有限，售完即止)
套裝包括：
魚兵衛$100現金禮券 x 3張(有效期至10月31日)
幸福和牛拼盤
原價：$1,099
特價：$698 (64折) (一田獨家優惠)
(只限荃灣/新蒲崗/觀塘/屯門/西灣) (數量有限，售完即止)
拼盤包括：
．肩柳、肩胛翼板、板腱
雪肌精極致奢華護理套裝
原價：$3,206
特價：$1,000 (31折) (沙田一田獨家優惠)
套裝包括：
．美白水感防曬凝露(90g) x 2
．MYV活米發酵化妝水(200ml)
．MYV活米發酵乳液 (140ml)
．MYV活米發酵化妝水(30ml)
．MYV活米發酵乳液(30ml)
．MYV活米發酵潔面乳(10g)
．MYV活米發酵面霜(6g)
．MYV美白導入精華素(14ml) x 4
．MYV水潤面膜 x 5片
．MYV極致光感眼霜(6g)
．MYV極致光感化妝水噴霧(30ml) x 3
．MYV潔手液(200ml)
．MYV 極致護理套裝
A80 Paris Mini Stronghair迷你NST造型器套裝
原價：$3,620
特價：$1,000 (28折) (沙田一田獨家優惠)
套裝包括：
．Mini Stronghair迷你NST造型器
．A80 Paris棉布口罩
．限量版T-shirt
．限量版Planet Style銀包
Roccat 電競套裝
原價：$4,035
特價：$3,000 (74折)
(只限沙田/大埔) (每店限售10套)
【優惠3】 加碼再送萬套$1,000優惠券 「增值」消費券不是夢
除了推出以上激筍套裝，更大派一萬套$1,000優惠券！8月1日起，顧客即日消費滿$2,000，即可憑單換領。優惠券涵蓋百貨部門、超市美食、化妝專櫃、童嬰用品四大熱門範疇，滿足不同需要。使用期最長更至12月，增強彈性。優惠券先到先得，送完即止。
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/電子消費券｜一田聯乘wechat-pay-hk-派一萬套1000優惠券-274509