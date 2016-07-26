電子消費券｜商場優惠合集 希慎送$1,000萬獎賞 朗豪坊送$10,000現金券

$5,000電子消費券的第一期金額於昨天發放，不少市民都急不及待消費，購買心頭好。為推動全民消費，港九新界不同商場均推出優惠及獎賞。其中朗豪坊送$10,000現金券，名額共30個。

電子消費券｜希慎集團–利園區

為推動全民消費及支持零售餐飲業，希慎集團旗下的利園區推出「全民三重賞」，送出總值逾$1,000萬獎賞，包括：

(一) 「會員大抽獎」: 會員憑指定電子貨幣於利園區內消費，即可參加大抽獎，有機會獲得利園區電子禮券，再推動本地消費，總值送出$150萬，及每星期送出iPhone 12 Pro及其他豐富禮品。

(二) 「疫苗加碼賞」: 為鼓勵市民接種疫苗，集團亦額外加推驚喜大抽獎，每周送出Staycation套票、運動用品、免費健身會籍等休閒健美體驗，讓大家展開身心靈健康的精彩生活。完成接種兩劑疫苗的Lee Gardens Club會員只需於網上登記，無須消費即可參加大抽獎。

(三) 「登記迎新獎」: 夥拍AlipayHK，於希慎廣場特設期間限定展及「銅鑼灣利園區專屬迎新獎賞」，新用戶只要成功註冊並登入AlipayHK，即可選取價值$70的「銅鑼灣利園區專屬迎新獎賞」，於利園區場內逾200個指定商戶消費滿指定金額即可使用。

電子消費券｜香港仔中心

於8月1日至29日期間，顧客只須於星期六、日以電子貨幣消費滿HK$300，即送指定食肆及零售商戶現金券，商場更首次與政府指定電子消費券支付工具八達通合作，顧客以八達通即日單一消費滿指定金額，即加送多一張HK$50指定食肆或零售商戶現金券。如手持今年7月1日至8月29日期間之海洋公園實體或電子版入場門票，再可額外獲贈一張HK$50指定食肆或零售商戶現金券。

電子消費券｜朗豪坊

朗豪坊將於8月4日起一連兩個月推出日日有獎消費抽獎活動，有機會贏取HK$10,000朗豪坊商場現金禮券〈名額30個〉、100,000會員積分〈名額30個〉、De'Longhi Autentica Cappuccino全自動即磨咖啡機〈價值HK$13,888）、香港海洋公園門票及指定朗豪坊餐飲及美容商戶禮品及現金券等20,000份豐富獎品，人人有獎，永不落空，隨時有機會用HK$300消費贏走HK$10,000商場現金禮券！

LP CLUB會員以電子支付工具於場內單一消費滿HK$300，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎代幣一個；其中以4大指定電子消費券支付工具包括八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK和Tap & Go拍住賞，可額外換領抽獎代幣一個 （每人最多可換領10個代幣）。

電子消費券｜荃灣廣場

由8月1日至9月26日期間，荃灣廣場為一眾精明消費者度身設計「消費券3重賞」，將原有HK$5,000電子消費券金額Triple up，讓你實行愈買愈賺。

第一賞：消費滿指定金額 換高達HK$600商場贈券

由8月1日起，於場內使用電子貨幣消費滿HK$2,000即可享有HK$100指定商場贈券。為使假日更盡慶，更加推「周末賞」，滿HK$5,000即送HK$500指定商場贈券，相等於10%回贈優惠。贈券包括場內多個餐飲、美容、化妝、潮流服飾、運動用品等超過80個零售商戶。

第二賞：送出逾7,000萬The Point 會員積分 憑消費尊享高達5倍積分

The Point by SHKP會員同時可享第二賞，參加「消費券3重賞」換領獨享高達5倍積分，如消費購物滿HK$2,000，即領取10,000積分，足以換領HK$30新地商場電子贈券 (以7,500積分換領)。

壓軸賞：每月「最高消費賞」額外享HK$5,000商場贈券

特設壓軸賞—每月「最高消費賞」。由8月1日起連續兩個月，每月首3位累積最高消費的顧客可額外獲得HK$5,000商場贈券，等於多賺一倍消費券。

電子消費券｜新城市廣場

沙田新城市廣場由8月1日至12月31日馬拉松式推出「電子消費券加碼狂賞曲」。

「2,000元雙重賞」：新城市廣場將於首日至9 月30日逢星期五、六、日及公眾假期推出「2,000元雙重賞」。顧客於場內消費滿2,000元即送1,000元商場購物消費券，回贈高達50%，消費滿5,000元可獲1,500元商場購物消費券；消費滿7,000元則可獲700元指定商戶購物禮券，可當現金使用的商場購物贈券更涵蓋超過230個商戶。另一重賞為會員積分Double Up禮遇，場內消費滿2,000元加500積分即可領取消費券雙倍積分Pass，享有4,000起的積分隨時入戶，一Tap即有！

「全年慢慢搣．一路密密賞」：透過Wechat Pay HK消費低至300元即可獲20元的商場餐飲現金券，而消費滿800元即可獲50元的美妝或運動商戶的商戶現金券；至於透過八達通在餐飲商戶消費滿600元亦可獲30元的新地商場電子禮券，整個消費券有效期至12月31日。

電子消費券｜HomeSquare

沙田HomeSquare驚喜送上【電子消費著數「家」不停】，首輪優惠將由8月1日開始：

首輪優惠1：破天荒於年度盛事「香港家居折」加碼超過700件商品低至21折發售，以超優惠價錢入手人氣家電、傢俬等，包括Gemini 13L蒸氣電焗爐（優惠價HK$290）；Gemini 46 吋多功能負離子直立扇（優惠價HK$390）。

首輪優惠2：The Point會員以300積分＋消費即可帶走低至21折家居折優惠組合商品。利用Alipay/八達通/WeChat Pay/Tap&Go購物，可以低至24折限量優惠組合兼贈最高$50商場優惠券。

首輪優惠3：各大電子支付平台聯營推「優惠獎上獎」，在消費券登記期間，通過新地商場內的QR code可領取WeChat Pay HK的HK$40新地商場專屬電子現金券，在成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券後即可在新地商場指定商戶使用，享雙重優惠。以WeChat Pay HK使用電子消費券累積指定消費，可可獲贈指定購物贈券。而以八達通卡即日於指定餐飲食肆及餐飲零售商戶消費滿HK$600，即可獲贈HK$30新地商場電子贈券。

首輪優惠4：於7月18日—8月15日香港家居折期間，利用電子消費於家居商舖購物滿指定金額，最高即賞你HK$3,400現金券，現金券包含：傢俬、電子及電器、一田百貨禮券等多個範疇。