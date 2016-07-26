電子消費券｜日網民大推！盤點7款無印良品低調好物

不少人都喜歡到無印良品購買衣服、食品等商品，但除了這些大眾商品外，其實無印良品還有不少值得購買的小眾商品！以下就為大家盤點7款日本網民大推的無印良品低調好物，讓大家可以在生活中過得更方便！

【柔軟海綿粉撲】

不少人化妝的時候都喜歡使用美妝蛋或氣墊粉撲，而MUJI的柔軟海綿粉撲便是一款不錯的替代品。粉撲本身就含天然保濕成分，觸感柔軟順滑，出來的妝感亦十分細膩。而且使用一段時間，沾上化妝污垢時，簡單以粉撲專用清潔劑清洗，沖洗乾淨再晾乾後便可以再度使用，比起美妝蛋更容易清洗及保存，內藏的細菌亦比美妝蛋少，更適合平日懶得清洗化妝用具的人使用。

正價：HK$25

【便攜式睫毛夾】

由於沒有辦法去旅行，不少港人都養成假日Staycation的習慣，而行李最重要便是輕便，MUJI的便攜式睫毛夾就特別適合放在化妝包中，方便攜帶。而且其弧度設計比較平，比起一般睫毛夾更適合亞洲人的眼型弧度，不容易夾到眼皮或眼角，基本上每個日本女生的化妝包內一定會有！而替換時只需購買睫毛夾橡膠補充裝即可，十分方便。

正價：HK$40.00

【膠樽清潔刷（2種尺寸）】

平常清潔膠樽的時候，都會因樽口較小，而沒辦法順利清潔膠樽的內部，特別是角落位置更會留下污跡和細菌。而膠樽清潔刷就專門為清潔膠樽而設，形狀較一般清潔刷獨特，分成兩種尺寸，小尺寸更適用於微小的膠樽或樽口位置。使用時只需要把清潔刷沿着樽口放入後清潔即可，而清洗角落時則需要一邊轉動膠樽一邊清洗，這樣便可以徹底地清潔膠樽。

正價：HK$25(小)／$28(大)

【PE膠樽(10g)】

受到疫情影響，不少人都有攜帶酒精搓手液出門的習慣，可惜購買便攜裝的價格較貴，不適宜一直重複使用同一個膠樽。而MUJI的PE膠樽則適合用於攜帶較小份量的搓手液，樽體呈軟身，每次擠的份量亦不會過多，一枝基本上足夠約3天出門使用，回家時再補充即可。而且價格便宜，HK$10便有2枝，用一段時間後便可更換。

正價：HK$10

【PET噴霧式透明膠樽(18mL)】

除了攜帶酒精搓手液外，攜帶酒精亦可方便出門在外防疫使用，而MUJI的PET噴霧式透明膠樽就方便用於分裝酒精，整體尺寸並不妨礙位置，方便出門攜帶使用，而且噴霧範圍廣，不會有呈「水柱」狀的情況出現。

正價：HK$16

【PP小物盒 - 迷你】

對於女生來說，總有不少令人煩惱的小物件不知如何收藏，例如發圈、發夾、耳環等。而MUJI的迷你PP小物盒尺寸十分迷你，適合用來放各種隨身小物品，無論是出門攜帶或是去Staycation亦十分方便，在家中亦可用於放置一些小物件，例如貼紙、證件相等。

正價：HK$8

【PP小物盒 - 大】

最近香港興起追港星熱潮，特別是MIRROR和ERROR的魅力勢不可擋，而無論是官方、後援會，或是代言產品等都有推出小卡作為周邊，除了可使用專門放置小卡的卡冊外，其實MUJI的PP小物盒亦十分適合放置小卡，不用擔心小卡被壓壞之餘，也可以將會將每張小卡到套上卡套，更方便收藏。

正價：HK$15