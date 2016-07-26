電子消費券｜美麗華集團消費券多重賞 最高100%現金券回贈

第一期電子消費券將於下個月1日派發，不少商場都爭相推出優惠吸客，美麗華集團將於8月1日至12月31日，推出首個「MIRA消費券多重賞」，聯合旗下商場、酒店及餐飲送出逾5,000份低至三折的獎賞禮遇，總值超過600萬！活動將分階段推出多重獎賞，讓顧客可浪接浪享受各種購物、美食及酒店住宿體驗。

第一重：Mira Place商場限定最高100%現金券回贈

推廣期內，以指定電子消費模式Alipay HK、WeChat Pay HK、八達通或Tap & Go「拍住賞」，在Mira Place商場消費，最高可享滿$500送$500商場現金券回贈及雙倍積分獎賞，適用於場內超過70間人氣商戶及餐廳，包括Don Don Donki、UNIQLO、無印良品、翠亨邨及新同樂。

第二重：旗下酒店及餐飲連續5個月額外九折獎賞

在The Mira Hong Kong及Ｍira Dining共12間中西食府，包括國金軒及翠亨邨以指定電子消費模式消費，即可享額外九折獎賞。額外九折獎賞可與其他優惠一同使用，顧客可享最高七五折的「折上折」優惠，包括酒店訂房、用餐及水療體驗；餐廳精選套餐及主餐牌額外折扣等。

第三重：網上商店Mira e-Shop 7天限時快閃優惠

全新網上商店Mira e-Shop將於8月1日同步舉行一連7天的限時快閃優惠，提供多款低至三折的五星級住宿及米芝蓮推薦美饌優惠，其中包括半價品嚐國金軒、翠亨邨及The French Window套餐；及三折享受The Mira Hong Kong酒店套房連美饌體驗等。限定快閃優惠必須以Alipay HK或WeChat Pay HK付款，數量有限，送完即止。