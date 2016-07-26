電子消費券｜運動新手必備！盤點6款居家健身器材 簡易收藏不佔位

受到疫情影響，在外運動健身亦變得不方便，需要帶着口罩進行，因此不少人選擇在家運動。以下就為大家盤點6款居家健身器材，不妨利用消費券購買一些運動器材強身健體，增加免疫力吧！

【訓練器材】

1. 啞鈴

即使平日沒有運動的習慣，利用啞鈴健身亦沒有太大的技巧可言，屬居家健身必備的器材。啞鈴不但可以鍛煉到全身的肌肉，更可以在深蹲時作負重訓練，同時能重點改善手臂線條，對改善形態有很大的幫助。建議女生可使用單隻2-5kg的啞鈴，新手可以從較輕的重量起，按照訓練強度逐漸加重啞鈴的重量。而除了一般的啞鈴外，如果有適當訓練基礎，更可購入環狀啞鈴，手把設計比普通啞鈴更好掌握，訓練時用起來更方便。

2. 彈力帶

家中位置不多的話，可以選擇方便收納的彈力帶，一條簡單的彈力帶便可以鍛煉到全身，例如臀、腿、腰、手臂等。不過彈力帶擁有不同的材質和形態，如果想針對臀部和腿部的訓練，可以選擇呈圈狀的針織下肢彈力帶，較厚實且阻力大，方便鍛煉腿部曲線使用。而一般全身的鍛煉，則可以選擇長款的彈力帶，設有不同的重量，可以按訓練強度選擇，既好用又不會佔位置。

3. 彈力繩

除了彈力帶外，想鍛煉全新的話還可以使用彈力繩，在健身的過程中可以透過彈力繩增加阻力，讓身體的肌肉逐漸增強。而不同的強度訓練可以選擇不同重量的彈力繩，低強度適合新手使用，而想着重下半身鍛煉則可以選擇中強度的彈力繩。與彈力帶不同，使用彈力繩時可以將手把固定於門上，令運動方式多變。

4. 跳繩

居家運動當然少不了跳繩，相對於其他運動器材，跳繩屬於我們較容易在日常生活中接觸到的運動方式，因此不用再另外學習，即使沒有運動基礎也可以進行。而跳繩不但是一項可以幫助全身減脂的有氧運動，繩子亦不佔家中地方，方便收藏。不過記得跳繩後需要進行足夠的拉筋和按摩，以免令腿型變得不好看。

【按摩拉筋】

5. 按摩滾筒

做運動時不但要着重訓練，還要注重健身前後的按摩和拉筋，令訓練效果事半功倍，同時可幫助改善體型。按摩滾筒一般用於腿部運動後的放鬆，跑步或跳繩後先用按摩滾筒按摩後再拉伸，可以緩解肌肉緊張，防止肌肉腿的出現。新手可入手較柔軟的按摩滾筒，感覺使用按摩滾筒後肌肉不會再痛的話，便可轉用疼痛感更強烈的按摩滾筒。

6.瑜伽墊

不少人都有跟着Youtuber進行瑜伽健身的習慣，但若只在家中地板或床上進行的話，前者會因過硬而感到不舒服，後者則因太柔軟而令姿勢不正確，這時候便特別需要瑜伽墊的幫忙。在瑜伽墊上不但可以進行瑜伽動作，利用彈力繩或彈力帶進行的健身動作亦可在瑜伽墊上使用，建議選擇防滑效果較佳的瑜伽墊。