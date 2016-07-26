電子消費券｜9大超市/百貨/家品店優惠合集 一田買$2000送$1000 百佳買禮券$1000送$100

第一期$2,000的消費券於日前發放，除了早前介紹的商場之外，不少大型連鎖超市、百貨及家品店等，都有推出優惠以刺激消費。以下為大家總結9大超市、百貨及家品店合集，看看哪間優惠最多！

電子消費券｜百佳超級市場

1. 消費券超級組合：即日起至8月12日，於百佳可以$88、$188、$288購買3個超級組合，每款組合包括4款不同貨品，包括出前一丁、Movenpick雪糕、白米、啤酒、薯片零食等，商品清單每2個星期會更新一次。

2. AlipayHK優惠：透過AlipayHK app可領取$130百佳電子消費券，包括$100百佳網店優惠券及$30百佳實體店優惠券。另外使用AlipayHK付款更可以獲得精選產品獨家折扣，包括佳之選、YouUS、金御膳及FOOD NATION等。

3. 八達通優惠：透過八達通 app可領取$160百佳電子消費券，包括$50百佳網店優惠券及$10百佳實體店優惠券。由即日起至8月29日，易賞錢會員逢星期五、六、日購買滿$150即送$15優惠券。將八達通連結到易賞錢App購物，更送多5個電子印花。

4. 禮券優惠：由即日起至15/8，於百佳買任何面值禮券或電子禮券滿$1,000， 即送2張$50優惠券，總值$100。可於8月31日前購買任何產品滿$150或以上時使用，每位顧客每次只可以使用一張優惠券。

電子消費券｜惠康超級市場

1. 禮券優惠：由即日起至31/8，買$500購物現金券送$20購物現金券；買$1,000購物現金券送$50購物現金券，每人限購HK$10,000購物現金券。每次交易只限使用1張現金券，有效期至30/09/2021。

電子消費券｜City’super

1. 於City’super消費滿$800可獲$60折扣優惠；

2. 於City’super時代廣場店的美食佳釀專區消費指定食品滿$100可獲$20折扣優惠；

3. 於FusionDeli by City’super及RF1消費滿$100可享九折優惠；

4. 於cookedDeli by City’super1消費滿$68可享九折優惠；

5. 於Little Mermaid消費滿$60可享九折優惠；

6. 於Sweets house Cha Cha買購物禮券10張可額外獲2張$30的禮券。

電子消費券｜萬寧

1. 網店下單送$100：由即日起至12/8，透過Wechat Pay HK、Alipay HK及Tap & Go於網店購物，首10,000名顧客可獲贈2張$50電子現金券。

2. 八達通優惠：下載八達通app及連結八達通後，可領取4張買$250減$25的優惠券，及2張買$388減$50的優惠券每次只可使用一張。

3. Wechat Pay HK優惠：可於Wechat Pay HK app領取$40電子優惠券；亦可獲得4張買滿$388減$50優惠券，每次只可以使用一張。

電子消費券｜屈臣氏

1. 八達通優惠：於八達通app可領取門市或網店消費$300即減$36，更可獲得超過$385獨家獎賞，例如購買滴露產品滿$149即減$15。

2. AlipayHK優惠：於AlipayHK app可領取門市及網店消費$300即減$36，或門市滿$600減$72優惠。此外，以AlipayHK首次綁定易賞錢會員即送$15現金券，更可額外賺多20$易賞錢積分。另可領取「勁賞掃」，買$10即減$2。

電子消費券｜一田百貨

1. 買$2000送$1000

一田推出超過30款美肌、美酒、電競、家電4大主題套裝28折起限量發售，31/8前即日以電子消費購物滿$2000仲加碼送$1000優惠券！

2. Wechat Pay HK優惠：透過一田WeChat Pay HK，成功連結及登記政府消費券，即可獲$40一田專屬登記奬賞及一田$70電子現金優惠券，更可參加抽獎，有機會抽中最高$5000加碼賞。

電子消費券｜AEON

1. AlipayHK優惠：由即日起至8月31日，於AlipayHK登記消費券可領取AEON $20現金券1張，現金券於8月1日至9月30日（星期三除外），買滿$200即可使用。另外從未領取過任何迎新獎賞，及未曾使用AlipayHK成功完成付款的用戶，可領取買滿$100減$50的現金券。

2. Wechat Pay HK優惠：由即日起至8月31日，於Wechat Pay HK登記消費券可領取AEON $10現金券1張，現金券於8月1日至9月30日（星期三除外），買滿$200即可使用。另外從未領取過任何迎新獎賞，及未曾使用Wechat Pay HK成功完成付款的用戶，可領取買滿$80減$40的現金券。

電子消費券｜Pricerite實惠

1. 買$2000減$450：由即日起至9月6日，於傢俬部購物每滿$2,000即減$450，$4,000減$900，如此類推，最高激減$6,750。

2. Wechat Pay HK優惠：由即日起至9月30日，於傢俬部購物每滿$1,000即減$150，$100減$15。

3. 八達通、Tap & Go優惠；由即日起至9月30日，於傢俬部購物每滿$1,000即減$100，於家品部買$100減$10。

電子消費券｜IKEA

逢星期二及四於門市使用TAP & GO或八達通電子消費購物滿$2,000，即送$200現金券乙張。數量有限，送完即止。此外，網店亦有不同限定優惠。