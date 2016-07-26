梳化倉激送3重極尚賞
送酒店皇牌tea set/ 筋膜按摩槍
梳化倉激送3重極尚賞
送酒店皇牌tea set/ 筋膜按摩槍
第二期電子消費券全城期待，今日終於到手！由即日起至10月底，梳化倉推出消費券增值計劃，三重極尚賞價值可高達$2,500，幫你精明用盡消費券，再送極尚體驗，不論是去酒店嘆tea，還是居家放鬆法寶，都可通通全面照顧；大量指定歐洲進口梳化更勁減$1,000，最抵二千蚊有找；買滿指定金額更可以優惠價換購電腦椅，work from home都唔怕做到腰酸背痛。梳化倉支援四大電子支付平台之餘，更可以與家人朋友「夾份」使用消費券。
第1重賞：極尚體驗禮品大贈送
在推廣期內，只要購物折實滿$8,000，即送8度海逸酒店皇牌芒果下午茶券2張（價值$368），或便攜式筋膜按摩槍（價值$499）。8度海逸酒店的皇牌芒果下午茶以菲律賓呂宋芒炮製而成，備有多款特色甜鹹點，當中得獎甜品—芒果拿破崙更是備受熱捧。筋膜按摩槍近年亦相當流行，只需一支便想按邊就按邊，高頻震動有助加速肌肉及筋膜痛處的血液循環，有助放鬆肌肉，消除疲勞及恢復肌肉機能。
第2重賞：大量指定梳化勁減$1,000
無論家中大小，任何色調，任何需要，梳化倉總能提供一張適合的梳化，現時多款指定梳化，包括智能彈鉸梳化、意大利、西班牙及波蘭等歐洲進口梳化、真皮及布藝梳化等，均勁減$1,000，最平只需$1,990就有一張。
第3重賞：COZY MOMENT換購優惠
打工仔要work from home，同學仔要溫書做功課，現時購物滿$3,000，即可以優惠價換購人體工學電腦椅、電競椅或皮革休閒椅。電腦椅及電競椅備有人體仿生曲線靠背，可以全面貼合腰背，舒適加厚坐墊及背墊，承托力更佳；皮革休閒椅柔軟舒適，設計時尚，帶給使用者帝皇級享受。
推廣期：即日起至10月31日
查詢：5236 5000
網址：https://bit.ly/3oliIoy
優惠適用於全線分店
分店地址：
香港區
灣仔店
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觀塘店
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荔枝角店
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