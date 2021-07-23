電子消費劵｜善用消費券換新家電 揀啱變身一家之「煮」

$5000消費券到手倒數一星期！相信很多人都已經急不及待，構想出一大張購物清單！由機構調查指出，7成多受訪者表示會將消費券用作日常生活開支，接近5成會購買電器或電子產品。想將消費券發揮最大效用，不妨選購一些可有助減少生活開支的家電。



近年真空慢煮由餐廳走到家中廚房，家中大廚利用慢煮棒就可煮出極致口感和味道。市面上有不同品牌的慢煮棒，價格由$800是$2,000不等，都是消費券可消化的金額。使用慢煮棒時，溫度及時間非常重要，故此選購時應注意產品調溫及計時的準確度。慢煮時亦不用長時間睇火，不論一家之「煮」，還是繁忙的「無飯」家庭，都可煮出五星級菜式！

要煮出美味菜餚，便要有靚料，不過普通雪櫃未必有足夠位置儲存大量食材。現時市面興起家用小型冰櫃，即雪櫃的冰格。冰櫃除了可儲存大量冰鮮食材，亦可儲存煮好的常備菜，方便繁忙而沒有時間下廚的都市人。選擇冰櫃時，可按照家中原有的雪櫃冰格容量作出選擇，如希望放置一些原有冰格容納不下的食材，購入新冰櫃時便應選擇容量較大的。揭蓋冰櫃的保溫力更高，趟門節省空間，方便存取食材，選擇時可按擺放位置作決定。



選對家電 為家人保障健康

在市面上買到無添加劑的麵包並不是那麼容易，自製麵包便相對有保障。麵包機價錢有平有貴，同樣普遍麵包機製造出來的分量已足夠二至四人享用；高階用家有時亦想自製麵團，果醬等等，便可選擇有較多功能的型號，價錢大多在$5000內。自製雪糕亦同樣較有健康保障。部分雪糕機型號需要預先冷藏零件，購入前應先考慮冰格是否有足夠空間放置；或是考慮自動雪糕機，節省冰格空間。另外，無加入防腐劑的雪糕不宜存放太長時間，選擇適合容量的，便可以隨時享用新鮮又健康的自家製雪糕了。