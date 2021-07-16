電子消費劵｜黃埔天地消費券Extra賞 高達25%回贈 AlipayHK仲有額外優惠

還剩不足一周時間，消費券就到手，不少商場都推出相關優惠，紅磡黃埔天地由8月1日至9月5日，每逢週末舉行《黃埔天地消費券Extra 賞》，送出多款指定商戶現金券，包括美食、時裝、潮流飾物、美容及服務等，另外以支付寶香港 AlipayHK消費更可賺取Extra現金券及專享指定商戶低至半價優惠！

於黃埔天地指定商舖以八達通、支付寶香港 AlipayHK 、微信支付WeChat Pay HK或拍住賞Tap & Go，消費滿$600可獲贈$100指定商戶現金券；消費滿$1,000可獲贈$200指定商戶現金券。只要憑即日交易紀錄頁面及對應商戶同日之單一機印發票，及讚好黃埔天地Facebook專頁或追蹤黃埔天地Instagram，即可換領指定商戶現金券，每日數量有限，換完即止。

另外，以支付寶香港 AlipayHK消費滿$1,000更可額外獲贈$50指定商戶現金券，賺盡25%現金券回贈！