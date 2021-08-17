青年廣場「Chur夠未!」體驗活動 藝術展覽/工作坊/小遊戲助大家放鬆身心

「Chur」是近年本地青年人的潮語之一，意指急、趕、緊迫。香港人事事講求效率，無論工作、學業或日常生活都被「Chur到盡」，急速的節奏令人透不過氣。青年廣場將於9月份推出「Chur夠未!」體驗，包括有藝術展覽、工作坊，及虛擬實景體驗等，讓大家輕鬆一下，並藉以喚起公眾對心靈健康的關注，帶出正向思維！

活動以都市人每天生活的切身感受作為創作靈感，透過觀察香港人微不足道的日常對話、都市人的心理變化、內心的深度對話以及日常生活帶來的壓力，繼而轉化其感想為藝術作品，冀引起大家關注城市裏的大小故事。

體驗將分為兩部份舉行，活動包括有藝術展覽，現場會展出多幅藝術作品，而青年廣場亦將於不同時間舉辦多個工作坊，如玻璃盆景工作坊、絵手紙工作坊、沙畫工作坊、音樂心靈導航工作坊，及粉彩畫工作坊，讓大家可以透過活動，舒緩壓迫感，學習自我放鬆技巧，重新調整生活的節奏！

「Chur夠未!」體驗詳情：

參加方法︰歡迎網上預約或親臨現場進行登記。

網上預約︰由即日起開始接受網上預約，有興趣人士可登入青年廣場活動連結填寫報名表格。

活動連結︰https://www.youthsquare.hk/play/ChurExperience

工作坊報名連結︰https://www.youthsquare.hk/play/ChurExperienceWorkshops

第一部分體驗︰

日期：9月5日至13日

時間：中午12時至下午9時

地點︰青年廣場2樓Y劇場 (港鐵柴灣站A出口)

第二部分體驗︰

日期：9月16日至28日

時間：中午12時至下午9時

地點︰青年廣場Y展覽平台(港鐵柴灣站A出口)