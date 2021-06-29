韓國大熱｜睡覺也要有「儀式感」？！5個韓國睡衣品牌推薦

不少人在睡覺的時候，到時穿着簡單的T恤短褲，但其實一天大概有三分之一的時間都在睡覺，因此對待睡覺絕對不能馬虎！以下就為大家推薦5個韓國睡衣品牌，讓大家在睡眠時亦充滿「儀式感」！

【平價多款】SPAO

雖然SPAO屬於一間快餐式的服裝店，但它的睡衣出品卻一點也不兒戲，經常和不同卡通人物、明星或電影、電視劇推出聯乘產品，例如最近就與《天線得得B》、《老友記Friends》等合作，之前亦有與少女時代的泰妍和EXO的世勳合作推出他們的寵物睡衣，基本上每次有新睡衣出品的時候都大受韓國人歡迎！而SPAO睡衣的優勝之處便是平價多款，通常一季會推出大概5個系列以上，每款定價都較其他睡衣品牌便宜。如果剛好發現SPAO與自己喜歡的作品合作，絕對值得買一套回家支持！

【明星同款】EVENIE (이브니에)

如果有留意韓國的節目，不時都會看到藝人們穿着睡衣在節目中表演、「躺播」等，而當中最常出現的睡衣品牌便是EVENIE，不論男女偶像，或是歌手、演員等都有穿着過這個品牌的睡衣。EVENIE 的睡衣設計簡約，多以淨色、間條或格子等作為睡衣花紋，設計不會太過誇張，質地舒適，價錢亦相對合理，因此深得韓國人的歡迎，就連藝人們的工作人員也特別喜歡，經常在節目中看到EVENIE的睡衣身影。若果想與喜歡的明星穿着同款的睡衣，不妨到EVENIE購買吧！

【可愛獨特】Chuu

平日有留意韓國衣服品牌的話，對於Chuu這個品牌便不會陌生，主營20代的少女時裝，旗下的「-5kg」牛仔褲更在香港風靡一時。而Chuu的睡衣設計可愛獨特，每款睡衣都能看得到Chuu的特色，例如採用粉色系、使用蕾絲花邊、衣領和袖口都有特別設計等，充滿可愛的少女風格，穿起來便更有「儀式感」！如果平日喜歡充滿少女感的衣服，那麼Chuu的睡衣一定能合心意，無論送禮或是自用也是一流，參加睡衣派對的話，更絕對不會與別人撞款！

【高級輕奢】Jo’s Lounge

倘若想購買較為高級的睡衣，那麼Jo’s Lounge的睡衣便是韓國品牌中的首選。Jo’s Lounge的睡衣設計不只有簡約風，亦有較為獨特的花紋或特色的設計，雖然價錢比較昂貴，約HKD800一套起，但睡衣的用料或是設計都比較高級，因此用來送禮亦十分合適。而Jo’s Lounge 亦有不少明星都有穿着過，例如防彈少年團、RED VELVET等，不論男女都會找到合適的款式。

【簡約舒適】GOODNIGHT DAVE

說到簡約舒適的睡衣，大部份人都只會想起UNIQLO，但其實韓國亦有不少品牌主打簡約風格的睡衣，而GOODNIGHT DAVE便是其中一個。GOODNIGHT DAVE大部份的睡衣都是純色睡衣，心口位置配以刺繡圖案，每款都特別簡單，卻不失可愛之處，無論與情人、家人或小朋友一起穿着都特別合適。若果不喜歡款式特別誇張的睡衣，那麼GOODNIGHT DAVE便是一個不錯的選擇。