韓國綜藝｜激過《TOO HOT TO HANDLE》？ 盤點5套韓國近期大熱戀愛綜藝 換乘戀愛、Change Days

《TOO HOT TO HANDLE》在播出時長居Netflix排行榜的首位，而韓國亦宣布將會製作韓版的《TOO HOT TO HANDLE》，令人十分期待！但其實韓國一直以來亦有出產不少高質素的戀愛綜藝，以下就為大家盤點5套韓國戀愛綜藝，當中不乏禁忌題材，絕對能引起大家的興趣！

【前度集合】換乘戀愛 환승연애

不少人分手後都會分成「做回朋友派」和「互不再見派」，《換乘戀愛》就找來5對已經分手的前度情侶入住同一屋簷下，在朝夕相對中出現不同的化學反應，既有為挽留前任而出演的情侶，也有為放下過去而與別人曖昧的前任，更有為對方未來的戀情應援的前度，令人看得特別激動。

而製作組在節目上的設定更令節目變得刺激，例如開始時須隱瞞前度的身份、指定約會對象等，無論是帶刺激性的爭風呷醋，或是充滿共鳴的戀愛故事，均可在《換乘戀愛》中看到，因此從開播至今話題性極高，更是播放平台TVing排行第一的節目！距離結局還有四星期，有興趣的話趁結局前一次過追看！

【交換情侶】Change Days 체인지 데이즈

比起純愛系的戀愛綜藝，《Change Days》就跨越禁忌，直接找來3對本身就存在戀愛問題的素人情侶，以交換伴侶的形式進行一星期旅行，將大家視為禁忌的行為直接搬上螢幕！

參與節目的情侶與其他人的伴侶配對並進行約會，而這些情侶可以在體驗多種約會後選擇分手、繼續交往，或是與其他人展開新的戀情。而節目播出後情侶們的最終選擇令人特別關注，比起《換乘戀愛》，《Change Days》的最終選擇更是充滿「禁忌感」，不妨趁仍在播放的時候追看吧！

【離婚相處】我們離婚了 우리 이혼했어요

韓國最有名的假想戀愛綜藝節目便是《我們結婚了》，而韓國的TV Chosun就製作出《我們離婚了》的綜藝節目，以離婚後對結婚生活與離婚後生活反思作為賣點，一共觀察6對離婚後的夫婦生活。這套綜藝之所以受到韓網歡迎，主要是播出前有網民希望宋慧喬和宋仲基、具惠善和安宰賢兩對演藝圈的前夫婦作為嘉賓參加。

雖然最終這兩對前夫婦都沒有參加節目，但節目中仍有作為演員、Youtuber的前夫婦加入，而且以離婚作為主題的節目實屬不多，大膽的設定令節目產生熱度，因此播出期間收視率都不俗。如果想看較現實的戀愛綜藝，《我們離婚了》屬不錯的選擇。

【心動戀愛】Heart Signal 하트시그널

說到韓國的戀愛綜藝，《Heart Signal》可說是引起話題的始祖，以8位年輕男女於「信號小屋」中合宿一個月作為節目主軸，而節目主持就要以其中間出現的信號進行推理，猜測最終的配對以獲取獎金，觀眾亦會跟着主持一起進行推理，因此特別有投入感！

雖然節目全是由素人男女作為出演者，但由於全都是俊男美女，因此播放的三季都有一定的討論熱度，有不少人更藉此加入娛樂圈。在疫情前，《Heart Signal》每年都會播放一季，但2021年暫時仍未有播放的決定，所以在等待新一季之前，不妨先看之前的季度，但注意不要被劇透，不然節目便會變得索然無味。

【鬥智鬥愛】Love Catcher 러브캐처

如果綜藝節目只是圍繞戀愛話題，對有些人來說可能會覺得沉悶，而《Love Catcher》就在愛情元素中加入戀愛是亦不可或缺的「金錢」，以5男5女居住於「戀愛公寓」中歷經8天7夜為主線，當中分別有以戀愛為目標的「Love Catcher」和以金錢為目標的「Money Catcher」，而「Money Catcher」若果成功騙過「Love Catcher」，即可獲得5000萬韓圜。

整個節目不但需要鬥智，還要「鬥愛」，節目途中出演拍更可以改變自己的身份，觀眾可透過節目進行猜測推理，因此在播出期間討論熱度極大！雖然仍未有製作第三季的消息，但第一和第二季絕對值得一看，不過同樣注意不要被劇透！